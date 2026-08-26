



В Дзержинском районе Волгограда спасатели в 7:00 26 августа завершили ликвидацию возгорания в овраге у ГСК «Спутник». По информации МЧС России, пожар остановлен на площади 10 тыс. кв. метров. На его ликвидацию у специалистов ушло порядка 18 часов. При этом местные жители сообщают о наличии очагов тления.





Кроме того, по информации очевидцев, к утру на фоне штиля запад Волгограда ещё сильнее утонул в смоге. Токсичный «туман» от горящих покрышек, мусора и сухой растительности обрёл такую концентрацию, что в утренние часы видимость упала до 15-20 метров. Происходящее волгоградцы засняли на видео.

- Запах даже через закрытые окна идет, и задыхаемся! Почему никто не реагирует? Уже час стоит эта вонь, тут дышать невозможно, - задаётся вопросами одна из местных жительниц.

Ещё одна волгоградка обратила внимание, что сложнее всего сейчас горожанам с хроническими заболеваниями.

- Усугубляет еще и то, что на улице нет хотя бы небольшого ветерка, чтобы разогнать эту гарь. Тут взрослым здоровым людям дышать нечем, есть же люди астматики, аллергики, детки маленькие, это конечно ужас.

Ещё один очевидец сообщил, что утром, чтобы прогуляться с собакой, был вынужден надевать на себя мокрую марлевую маску, которая после променада стала чёрной от копоти.

Напомним, как накануне сообщала редакция, по итогу отбора и анализа проб Роспотребнадзор зафиксировал в Дзержинском районе областного центра в воздухе опасные концентрации химических веществ.

Фото и видео: Волгоград / Макс