В Волгоградской области расширен список генетических заболеваний, на которые будут проверять новорожденных детей в области с нового года. Как уточняют в областном комитете здравоохранения, перечень болезней, который раньше состоял из пяти позиций теперь будет состоять из 36 пунктов.

– В Волгограде и области, как и во всей стране, малышей с первых дней жизни будут обследовать на 36 наследственных заболеваний, Цель расширения генетического скрининга – профилактика тяжелых осложнений заболеваний. Для родителей все эти исследования будут бесплатными, – сообщили в комитете здравоохранения региона. – Для такого углубленного обследования потребуется всего лишь несколько капель крови, нанесенных на специальные бланки.

Проводить генетические исследования будут на базе Волгоградской областной клинической больницы № 1 и в Ростовском референс-центре. Для этого потребуется забор всего восьми капель крови.

– Анализ на наследственные и врождённые заболевания у новорожденных берут на 1-2 сутки жизни, а в случае с недоношенными малышами на 7 сутки от рождения. Выявление детей групп риска с первых дней жизни позволят начать лечение малышей с рождения с использованием эффективной терапии, – уточняют в облздраве.