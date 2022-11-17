Общество

«Что еле-еле тащилось, должно побежать»: эксперты оценили перспективы Попкова на посту главы Спорткомитета

Общество 17.11.2022 11:26
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17.11.2022 11:26

 

Утром 17 ноября временно исполняющим обязанности главы облкомспорта вместо уволенного ранее Александра Глинянова назначен Владимир Попков. Ранее чиновник курировал культуру и спорт на посту замгубернатора, а также руководил областным комитетом по развитию туризма. 

Журналисты ИА «Высота 102» пообщались с олимпийскими чемпионами, тренерами и управленцами от спорта.


По мнению Виктора Иванова, занимавшего должность председателя комитета физической культуры и спорта в период с 1990 по 2006 годы, Владимиру Попкову для начала стоит обзавестись компетентными людьми из мира спорта, которые наиболее полно владеют информацией в этой сфере. 

Владимир Ивановича я знал не очень много, когда он был вице-губернатором. У нас как-то была встреча, он интересовался моим мнением и я понял, что он, как человек очень открытый готов к диалогу, у нет мании величия, — говорит бывший глава облкомспорта. — Ему придется в первую очередь обзавестись людьми, которые владеют информацией по развитию отрасли. У нового главы обязательно должен быть человек из спортивного мира, его заместитель, который знает все досконально изнутри. 

Перед Владимиром Попковым, говорит Иванов, стоит важная задача – Волгоградскую область вновь нужно продвигать на российском и мировом уровне, возрождать былое спортивное величие. 


Трехкратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Садовый считает, что назначение на должность Попкова на сегодня самый оптимальный вариант. 

Скажем так, это человек из «старой гвардии». У нас в регионе спортом управлял не тот человек. Все это прекрасно знают, — считает собеседник информагентства. — Сначала, как это обычно бывает, новый председатель начинает проверку финансовой деятельности. Будет очень интересно посмотреть на результаты этой работы. У нас планомерно разваливали весь волгоградский спорт. Простой пример: члену национальной сборной в Краснодарском крае предлагали 60 тысяч рублей, у нас всего шесть. Это как называется? Поэтому люди и уезжали. Спортсмен – не человек что ли? Ему не нужно питаться, содержать семью и прочее?

На вопрос, сможет ли Попков своими действиями переломить ситуацию в лучшую сторону, Евгений Садовый заявил: «нет ничего невозможного, если захотеть». 

Масштабы бедствия в волгоградском спорте значительные, но нам сейчас остается просто наблюдать, потому что неизвестно, какие цели и задачи будут поставлены новому назначенцу, — заключает олимпийский чемпион. 


Волгоградский журналист Сергей Хохлов связывает с назначением нового руководителя облкомспорта надежду на коренное изменение ситуации в этой сфере. 

Я хорошо знаю Владимира Попкова и могу сказать, что это специалист высокого уровня, хороший управленец. Да, он не имеет спортивного прошлого, не профессионал в каком-то виде спорта, но спорт он любит. А управленческий опыт, я надеюсь, поможет ему поставить на ноги то, что было поставлено на голову при бывшем руководстве комитета. Что еле-еле тащилось в нашем регионе в этой сфере, должно побежать, хочется в это верить, – поделился Хохлов. 

Журналист надеется, что Владимир Попков сумеет в первую очередь наладить связь с известными тренерами, а также со специалистами, при которых волгоградский спорт гремел на весь мир. 

– Взять того же Виктора Иванова, который возглавлял облкомспорта 16 лет, знаменитого тренера Виктора Авдиенко. Бывший глава комитета Александр Глинянов по какой-то причине вообще с ним не общался. При том, что Виктор Авдиенко продолжает тренировать детей, ничего не получая из бюджета, а на российских чемпионатах именно его воспитанники получают медали и призовые места. В отличие от детей, которых за счет бюджета тренирует супруга Александра Глинянова Лариса Ильченко. И подобная ситуация во многих видах спорта, которые по какой-то причине не были интересными для руководителя облкомспорта. В результате что мы имеем? Полный провал по олимпийским видам спорта, падение результатов в женском и мужском гандболе, где мы всегда были в числе первых. Отдельная и самая больная тема – отток перспективных спортсменов из региона, которым здесь отказывали в стипендиях, в условиях для тренировок, в оплате поездок на соревнования, в приобретении экипировки. Теперь многие из низ успешно выступают за другие области, а нам, увы, скоро будет некем гордиться в сфере спорта. Так что, я уверен, что Владимир Попков обратит внимание и на эту ситуацию, – заключил эксперт.

Напомним, ранее волгоградские спортивные эксперты выступили единодушно за то, чтобы пост главы Спорткомитета занял в Волгограде антикризисный менеджер.

Фото: РИАЦ, ИД «Волгоградская правда», rus.team

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