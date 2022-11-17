Утром 17 ноября временно исполняющим обязанности главы облкомспорта вместо уволенного ранее Александра Глинянова назначен Владимир Попков. Ранее чиновник курировал культуру и спорт на посту замгубернатора, а также руководил областным комитетом по развитию туризма.

Журналисты ИА «Высота 102» пообщались с олимпийскими чемпионами, тренерами и управленцами от спорта.





По мнению Виктора Иванова, занимавшего должность председателя комитета физической культуры и спорта в период с 1990 по 2006 годы, Владимиру Попкову для начала стоит обзавестись компетентными людьми из мира спорта, которые наиболее полно владеют информацией в этой сфере.

— Владимир Ивановича я знал не очень много, когда он был вице-губернатором. У нас как-то была встреча, он интересовался моим мнением и я понял, что он, как человек очень открытый готов к диалогу, у нет мании величия, — говорит бывший глава облкомспорта. — Ему придется в первую очередь обзавестись людьми, которые владеют информацией по развитию отрасли. У нового главы обязательно должен быть человек из спортивного мира, его заместитель, который знает все досконально изнутри.

Перед Владимиром Попковым, говорит Иванов, стоит важная задача – Волгоградскую область вновь нужно продвигать на российском и мировом уровне, возрождать былое спортивное величие.





Трехкратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Садовый считает, что назначение на должность Попкова на сегодня самый оптимальный вариант.

— Скажем так, это человек из «старой гвардии». У нас в регионе спортом управлял не тот человек. Все это прекрасно знают, — считает собеседник информагентства. — Сначала, как это обычно бывает, новый председатель начинает проверку финансовой деятельности. Будет очень интересно посмотреть на результаты этой работы. У нас планомерно разваливали весь волгоградский спорт. Простой пример: члену национальной сборной в Краснодарском крае предлагали 60 тысяч рублей, у нас всего шесть. Это как называется? Поэтому люди и уезжали. Спортсмен – не человек что ли? Ему не нужно питаться, содержать семью и прочее?

На вопрос, сможет ли Попков своими действиями переломить ситуацию в лучшую сторону, Евгений Садовый заявил: «нет ничего невозможного, если захотеть».

— Масштабы бедствия в волгоградском спорте значительные, но нам сейчас остается просто наблюдать, потому что неизвестно, какие цели и задачи будут поставлены новому назначенцу, — заключает олимпийский чемпион.





Волгоградский журналист Сергей Хохлов связывает с назначением нового руководителя облкомспорта надежду на коренное изменение ситуации в этой сфере.

– Я хорошо знаю Владимира Попкова и могу сказать, что это специалист высокого уровня, хороший управленец. Да, он не имеет спортивного прошлого, не профессионал в каком-то виде спорта, но спорт он любит. А управленческий опыт, я надеюсь, поможет ему поставить на ноги то, что было поставлено на голову при бывшем руководстве комитета. Что еле-еле тащилось в нашем регионе в этой сфере, должно побежать, хочется в это верить, – поделился Хохлов.

Журналист надеется, что Владимир Попков сумеет в первую очередь наладить связь с известными тренерами, а также со специалистами, при которых волгоградский спорт гремел на весь мир.

– Взять того же Виктора Иванова, который возглавлял облкомспорта 16 лет, знаменитого тренера Виктора Авдиенко. Бывший глава комитета Александр Глинянов по какой-то причине вообще с ним не общался. При том, что Виктор Авдиенко продолжает тренировать детей, ничего не получая из бюджета, а на российских чемпионатах именно его воспитанники получают медали и призовые места. В отличие от детей, которых за счет бюджета тренирует супруга Александра Глинянова Лариса Ильченко. И подобная ситуация во многих видах спорта, которые по какой-то причине не были интересными для руководителя облкомспорта. В результате что мы имеем? Полный провал по олимпийским видам спорта, падение результатов в женском и мужском гандболе, где мы всегда были в числе первых. Отдельная и самая больная тема – отток перспективных спортсменов из региона, которым здесь отказывали в стипендиях, в условиях для тренировок, в оплате поездок на соревнования, в приобретении экипировки. Теперь многие из низ успешно выступают за другие области, а нам, увы, скоро будет некем гордиться в сфере спорта. Так что, я уверен, что Владимир Попков обратит внимание и на эту ситуацию, – заключил эксперт.

Напомним, ранее волгоградские спортивные эксперты выступили единодушно за то, чтобы пост главы Спорткомитета занял в Волгограде антикризисный менеджер.

Фото: РИАЦ, ИД «Волгоградская правда», rus.team