Спорт

«Не надо чемпионов»: волгоградские эксперты нарисовали портрет нового главы Спорткомитета

Спорт 09.11.2022 17:49
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09.11.2022 17:49


Должность председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области после отставки Александра Глинянова остается вакантной. Но понятно, что кресло руководителя облкомспорта долго пустовать не будет. Кого могут назначить на эту должность, какими качествами должен обладать человек, которому предстоит кардинально изменить ситуацию в волгоградском спорте, переживающем не самые лучшие времена? С такими вопросами корреспонденты ИА «Высота 102» обратились к волгоградским спортивным журналистам, а также к бывшим чиновникам от спорта и собрали самые разные мнения.

Виктор Иванов, бывший председатель комитета физической культуры и спорта (1990-2006 годы) считает, что на смену Глинянову должен прийти грамотный управленец. 

Думаю, на должность председателя облкомспорта должен прийти человек, который имеет опыт работы в структурах, связанных с этой сферой, способность решать задачи, и главное – он должен выстроить стратегию работы комитета, опираясь в том числе на опыт прошлых лет, – рассуждает Виктор Петрович. – Я не считаю, что будущего председателя комитета надо искать среди бывших олимпийских чемпионов или других спортсменов. Мне кажется, достаточно профильного образования. К сожалению, практика показала, что не все бывшие олимпийцы становятся хорошими руководителями. Новый председатель облкомспорта должен также объединить всех, кто заинтересован в развитии волгоградского спорта, кто болеет за него душой – это и федерации, и детские спортивные школы, и профессиональные команды. В то же время ему нужно выстроить работу с министерством спорта, работать по линии национальных проектов. Кстати, эта работа довольно неплохо была выстроена благодаря губернатору, и Александр Глинянов много сделал в этом направлении. 

Собеседник информагентства признает – в волгоградском спорте образовалось много провалов. 

В лучшие для нашего региона времена – это где-то с 1988 по 2008 годы, напомню, волгоградских спортсменов знали во всем мире. У нас в этот период было 172 участника олимпийских игр, 72  медалиста олимпиад и 28 победителей паралимпиад. Сегодня, к сожалению, ситуация более, чем плачевная. Многие спортсмены, будучи еще детьми, вынуждены уезжать в другие регионы, потому что там им предлагают более выгодные и материальные условия, и возможность развиваться в своем виде спорта. Плохо совсем все с детским спортом. В «Роторе» сегодня нет ни одного волгоградца! Это же просто немыслимо. А почему? Раньше в Волгограде, например, был спортинтернат под патронажем Владимира Горюнова. Сотни мальчишек мечтали попасть туда. Сейчас его нет, зато появились несколько академий с одним названием – «Ротор». Чем там занимаются? Я бы так сказал – талантливых детей разворовывают и перепродают в другие регионы и команды. А раньше самые лучшие оставались в Волгограде и играли за любимую команду. Хотелось бы, чтобы новое руководство облкомспорта занималось не только футболом в регионе, но и другими видами спорта. 

Виктор Иванов настаивает: новому руководителю спорткомитета должны быть присущи, прежде всего, честность и порядочность.

Я бы такие качества выделил. Хотелось бы, чтобы он бережно относился и к людям – и к подчиненным, и к спортсменам, и к их наставникам, – заключает экс-чиновник. 

Адиль Зодоров, спортивный журналист и комментатор называет имя Стеллы Вартанян. С оговоркой, что это его личное мнение. В  целом же, если не рассматривать конкретные имена, позиция Зодорова совпадает с тем, на чем стоит экс-председатель спорткомитета Виктор Иванов.

– Если предположить, что кто-то из действующих спортивных функционеров пойдет на повышение, я бы без раздумий назвал идеальным вариантом Стеллу Вартанян, директора Центра развития гандбола «Динамо». Не уверен, что Стелле Иосифовне самой это интересно – хватает работы и головной боли в её любимом гандболе. Но если говорить о профессиональных качествах, то Вартанян однозначно вне конкуренции среди спортивных менеджеров региона. Не в обиду всем остальным – всех, с кем общаюсь, очень уважаю, – говорит Адиль Зодоров. – Богатый управленческий опыт, умение договариваться, в конце концов, порядочность и честность, а также перманентное стремление развиваться и развивать – все при ней. Подчеркну, это мое личное мнение. 

Спортивный журналист «КП-Волгоград» Эдуард Пальгунов солидарен с другими экспертами в той части, что кабинетная работа не предполагает физической гибкости. Куда важнее проявлять гибкость дипломатическую. 

– По моему мнению, на этом месте должен быть человек, который знает спорт изнутри. И он должен развивать другие виды спорта, а не только футбол. Несомненно, ему необходимо будет провести работу над ошибками. К сожалению, Волгоград уже давно не является столицей спорта юга России, как это было еще совсем недавно. Я не считаю, что он обязательно в прошлом должен быть известным спортсменом. Скорее, ему придется больше заниматься все-таки кабинетной работой. Я вижу на этом месте антикризисного менеджера, дипломата, хорошего переговорщика. Нельзя списывать со счетов и обязательную поддержку кандидатуры нового главы облкомспорта со стороны федераций, руководства региона и города. Все мы должны почувствовать изменения, которые давно назрели. 

Напомним, что Александр Глинянов покинул пост главы облкомспорта 27 октября. Официально в администрации Волгоградской области причину отставки не называли. Что до волгоградцев, то многие из тех, кто следит за спортивной жизнью региона, восприняли увольнение Глинянова с большим воодушевлением, а потому сегодня с напряжением ждут новостей о назначении нового председателя спорткомитета.  

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