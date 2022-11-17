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В Волгограде место уволенного Александра Глинянова займет борец с коррупцией

Главное 17.11.2022 08:41
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17.11.2022 08:41


Заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин замечен сегодня в комитете физической культуры и спорта Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сотрудников ведомства, Валерий Бахин пришел в комитет вместе с Владимиром Попковым. Он и возглавит спорткомитет после увольнения Александра Глинянова и уже сегодня будет представлен сотрудникам. 

Напомним, в настоящее время Владимир Попков является председателем комитета по развитию туризма. Ранее он возглавлял региональный комитет культуры, был заместителем губернатора по культуре и спорту, а ранее являлся руководителем управления по борьбе с коррупцией в аппарате губернатора. 

Ранее журналисты ИА «Высота 102» опросили волгоградских спортивных экспертов, которые высказали мнение, что пост главы областного спорткомитета должен занять антикризисный менеджер. Так, по словам экс-председателя комитета Виктора Иванова, на такую мысль его подталкивает печальный опыт. 

–  К сожалению, практика показала, что не все бывшие олимпийцы становятся хорошими руководителями. Новый председатель облкомспорта должен также объединить всех, кто заинтересован в развитии волгоградского спорта, кто болеет за него душой – это и федерации, и детские спортивные школы, и профессиональные команды, – считает Виктор Петрович. – В то же время ему нужно выстроить работу с министерством спорта, работать по линии национальных проектов. Кстати, эта работа довольно неплохо была выстроена благодаря губернатору.

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