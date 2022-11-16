Происшествия

Отец троих детей осужден в Волгограде за сбор экстремистской библиотеки

Происшествия 16.11.2022 20:36
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16.11.2022 20:36


В Волгограде 16 ноября перед Дзержинским районным судом предстал местный житель, в доме которого сотрудниками УФСБ были обнаружены экстремистские материалы. По итогам заседания волгоградцу был назначен штраф – суд принял во внимание наличие у мужчины троих малолетних детей и повинную. 

Житель Волгограда признан виновным в хранении с целью распространения экстремистских материалов – ст. 20.29 КоАП РФ,сообщили в районном суде. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей с конфискацией печатных изданий с их уничтожением.

В ходе разбирательств установлено, что житель Волгограда хранил экстремистскую литературу в своем частном доме. Во время обысков оперативниками были изъяты несколько экземпляров книг и брошюр. Намерение распространять печатную продукцию подтвердил на суде сам мужчина. 

– Признание К. своей виновности и раскаяние в совершенном правонарушении, наличие на иждивении малолетних детей позволило судье назначить наказание в виде штрафа. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано, – сообщают в пресс-службе Дзержинского райсуда Волгограда. 

 

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