По иску прокурора Волжского с осужденной за коррупцию в доход государства взыскана сумма полученных взяток. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области, ранее приговором Волжского городского суда бывший преподаватель Волжского политехнического института, филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» была осуждена за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей.

Судом установлено, что женщина в период с мая 2019 года по февраль 2020 года за взятки выставляла положительные оценки за зачеты и экзамены без фактической проверки уровня знаний. В результате ею получена незаконная финансовая выгода в размере 34 тысячи рублей.

В этой связи прокурор Волжского обратился в суд с иском о признании полученного незаконным способом вознаграждения ничтожной сделкой и взыскании данных денежных средств в пользу государства.

Решением Волжского городского суда иск прокурора полностью удовлетворен. Судебное решение фактически исполнено.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»