Расследования

Вместо свадьбы — срок: волгоградец в Астрахани фасовал наркотики из Москвы

Расследования 15.11.2022 18:53
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15.11.2022 18:53


В Астраханской области по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере задержан 28-летний житель Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеканал «Астрахань 24», мужчина таким образом хотел подзаработать перед свадьбой. 

— Оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков региональной полиции задержан 28-летний житель Волгоградской области. В автомашине под управлением злоумышленника были обнаружены и изъяты 200 расфасованных свертков с наркотическим веществом, — пояснили в УМВД России по Астраханской области. —  Согласно заключению эксперта, в них находилось производное наркотического средства N-метилэфедрона общей массой 215,84 грамма, что является крупным размером. Подозреваемый помещен в СИЗО.  


Уточняется, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Иномарка, принадлежащая двоюродному брату задержанного, изъята в качестве вещдока. Инкриминируемая статья УК РФ предусматривает в качестве санкции до двадцати лет колонии.

Известно, что подозреваемый оборудовал тайник в укромном месте в панели автомобиля, в котором перевозил наркотики, расфасованные в фольгированную бумагу из-под леденцов весом по одному грамму общим количеством 200 штук.  Остальные 100 пакетиков типа zip-lock злоумышленник успел поместить в тайники-закладки на территории областного центра.


Со слов волгоградца, на преступление его толкнула банальное желание подзаработать… на свадьбу. В Сети в ходе переписки в одном из мессенджеров мужчина вышел на неизвестного, который предложил нового знакомому «поработать» наркокурьером. 

Все координаты тайников злоумышленник получал через программу мгновенного обмена короткими сообщениями. Наркотики житель Волгоградской области расфасовывал на разовые дозы для последующего сбыта в других городах. Деньги за «работу» ему приходили в криптовалюте, которую он переводил в рубли и зачислял на счета двоюродного брата или друга.

Следствием установлено, что наркодилер, ранее осуществлял раскладку запрещенных веществ в своем родном городе, а большую партию наркотиков в Астраханский регион привез из Москвы.

Фото: УМВД России по Астраханской области

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