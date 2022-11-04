Наркосбытчиков из Киргизии задержали в Волгограде

Происшествия 04.11.2022 11:17
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04.11.2022 11:17
Полицейские задержали в Волгограде двоих жителей республики Киргизия по подозрению в сбыте наркотиков.
- Двое молодых людей в возрасте 24 лет около месяца назад арендовали квартиру в Дзержинском районе и выполняли функции закладчиков наркотических средств на территории всех районов Волгограда, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Во время задержания у них был изъят синтетический наркотик, содержащий мефедрон, весом свыше 180 гр. который они успели заложить в так называемые «закладки».
В ходе обыска в арендованной квартире оперативники обнаружили и изъяли упаковочный материал, весы, более 300 гр. мефедрона, а также растительный наркотик - марихуану, приготовленные к дальнейшему сбыту.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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