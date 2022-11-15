Депутаты Волгоградской городской думы 15 ноября одобрили дополнительные меры социальной поддержки семей добровольцев, отправившихся в зону проведения спецоперации. Также льготы будут распространяться на членов семей жителей Волгограда, проходящих службу по контракту на Украине.

– Сегодня депутаты, в соответствии с принятым в конце октября Волгоградской областной думой законом, расширили список получателей комплекса льгот – в него вошли также семьи граждан, которые принимают участие в специальной военной операции в качестве контрактников и добровольцев, – сообщили в пресс-службе гордумы. – В частности, в Волгограде для этих семей предусмотрены: освобождение от родительской платы за детский сад, бесплатное горячее питание для детей в муниципальных образовательных учреждениях, бесплатное посещение детьми кружков, секций и других занятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования, первоочередной порядок предоставления путевок в оздоровительные лагеря, организованные муниципальными общеобразовательными учреждениями в каникулярное время.

Напомним, губернатор Волгоградской области также заявил, что добровольцам и контрактникам, как и мобилизованным, с 10 ноября будут предоставлены единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей.