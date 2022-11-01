Бочаров: 10 ноября в регионе стартуют выплаты 100 тыс. рублей добровольцам

Губернатор Волгоградской области 1 ноября озвучил сроки, когда в регионе начнутся выплаты добровольцам 100 тысяч рублей. Напомним, о такой мере поддержки Андрей Бочаров сообщил на минувшей неделе.

Семьи мобилизованных, по словам Бочарова, продолжают получать деньги на банковские карты. Большая часть уже выплачена.

– Считаю, что в этот период одной из наших с вами основных задач является работа по социальной поддержке призванных военно-служащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей. Принято и реализуется решение о единовременной областной выплате жителям, мобилизованным на территории Волгоградской области, в размере 100 тыс. руб. Эту выплату уже получили порядка 70% призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих, – сказал Андрей Бочаров 1 ноября на заседании оперативного штаба по режиму повышенной готовности.

В настоящее время, сказал Андрей Бочаров, идет подготовка к проведению единовременных региональных выплат в размере 100 тыс. руб. и добровольцам, участвующим в СВО.

– Выплаты по данной категории планируем начать после 10 ноября, – заявил губернатор.

Ранее Андрей Бочаров объявил о завершении призыва из запаса в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом Владимиром Путиным.