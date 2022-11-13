«Ротор» в последнем туре осенней части первенства второй лиги одержал волевую победу над «Аланией-2» из Владикавказа. Встреча завершилась со счётом 3:1, сообщает ИА «Высота 102», хотя поначалу болельщикам волгоградцев пришлось изрядно понервничать. Однако в итоге сине-голубым удалось взять реванш за обидное поражение в первом круге, когда клуб из Северной Осетии неожиданно обыграл «Ротор» со счетом 1:0. Тогда, напомним, игроки волгоградского коллектива Ризван Ахмедханов и Артём Максименко не смогли реализовать два пенальти. А за гостей отличился сын бывшего форварда «Ротора» Спартака Гогниева, Руслан. К слову, сегодня он также вышел с первых минут.

Перед очной встречей соперники подходили в разной игровой форме. Если волгоградцы за последние 5 матчей набрали 10 очков, одержав три победы, то осетины за аналогичный отрезок победили лишь однажды.

В матче с «барсами» (так называют команду «Алания», — Прим. ред. ИА «Высота 102») главный тренер волгоградцев Алексей Стукалов сделал две замены в стартовом составе по сравнению с прошлой победной игрой против «Кубани-Холдинга». Шмакова и Максименко заменили Карасев и Умаров — последний, напомним, забил решающий гол в ворота кубанцев.

Зрители сегодняшней трансляции могли насладиться красивыми горными пейзажами, которые красовались на фоне стадиона, где проходил поединок. Если переходить конкретно к матчу, то «Ротор» имел возможность открыть счёт уже на 7-й минуте, когда гости разыграли угловой. После подачи Павла Карасёва футболист гостей пробил головой с близкого расстояния. Но мяч после удара отскочил от поля и улетел выше ворот.



Почти тут же владикавказцы провели свою быструю атаку. В результате неудачного выхода голкипера Ивана Литвинка игрок хозяев получил возможность переиграть голкипера и отправить игровой снаряд точно в цель. Однако мяч улетел в «молоко». На 23-й минуте сине-голубые упустили отличную возможность выйти вперёд. Партнёры вывели Илью Сафронова на выгодную позицию, где полузащитник, оказавшись один на один с вратарём, не смог его переиграть.



В целом, для изначальных фаворитов встречи «Ротора», первый тайм выдался неровным. Было много неоправданных потерь мяча. Один из самых характерных моментов произошёл, когда Сергей Обивалин в простой ситуации отдал игровой снаряд соперникам и в попытке прервать их атаку получил совсем необязательную жёлтую карточку за нарушение правил. «Алания», в свою очередь, как и в поединке первого круга, не испугалась солидного статуса волгоградского клуба, проявила терпение и желание добивать положительный для себя результат за счёт проявления характера. И была за это вознаграждена под самый занавес первой половины игры.

Владикавказцы завладели мячом, убежали в молниеносную атаку через свой правый фланг и оттуда последовал навес на футболиста хозяев, который в падении смог выстрелить по воротам «Ротора» — в результате игровой снаряд после попадания в перекладину опустился за линию. Иван Литвинок успел только коснуться мяча, но не спас свою команду от пропущенного гола. Ситуация перед перерывом усложнилась для сине-голубых вдвойне. Им нужна была только победа.

Между таймами у волгоградцев случилась двойная замена. Сергея Обивалина и Ризвана Ахмедханова заменили Иван Шмаков и Артём Максименко соответственно. Тем не менее, долгое время гостям не удавалось взвинтить темп и усилить давление на оборону «барсов». Более того, хозяева могли удвоить счёт на 58-й минуте, когда их представитель вошёл в штрафную и нанёс опасный удар, но Иван Литвинок совершил сейв (спасение) и оставил «Ротор» в игре.



После этого момента ситуация на поле стала меняться. Сине-голубые постепенно брали игровой снаряд под свой контроль. И это дало свои плоды на 73-ей минуте. Илья Сафронов выстрелил по воротам. Голкипер «Алании» оказался на месте и отбил мяч в сторону. Несмотря на это, Артём Максименко удачно сыграл на добивании и вонзил ответный гол своей команды. Волгоградцы не стали останавливаться на достигнутом и уже через три минуты заработали право на пенальти, который был назначен за игру рукой в штрафной площади футболистом владикавказцев.



Одиннадцатиметровый успешно реализовал капитан Сергей Зуйков. Команда вместе и тренерский штаб бурно праздновали такое нужное результативное действие. Конец встречи прошёл под контролем «Ротора». И на 90-й минуте Максим Сухомлинов с левого фланга выполнил точную подачу на Артёма Максименко, который головой смог оформить дубль в матче и установил окончательный счёт в поединке.

Таким образом, «Ротор», завершив первую часть сезона, расположился на третьем месте в турнирной таблице. В активе волгоградцев — 37 очков после 18 туров. Фанаты волгоградцев остались довольны игрой во втором тайме. И даже не самим результатом, а тем, что сине-голубые смогли преодолеть сложную для них ситуацию, а потом «показать зубы» и продемонстрировать характер. «Ведь могут пацаны, когда захотят», — делятся впечатлениями болельщики.



Иван Тюгаев

Фото Единого фан-портала болельщиков «Ротора»