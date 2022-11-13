Спорт

«Ведь могут пацаны»: «Ротор» обыграл «Аланию-2» из Владикавказа со счетом 3:1

Спорт 13.11.2022 15:45
0
13.11.2022 15:45


«Ротор» в последнем туре осенней части первенства второй лиги одержал волевую победу над «Аланией-2» из Владикавказа. Встреча завершилась со счётом 3:1, сообщает ИА «Высота 102», хотя поначалу болельщикам волгоградцев пришлось изрядно понервничать. Однако в итоге сине-голубым удалось  взять  реванш за обидное поражение в первом круге, когда клуб из Северной Осетии неожиданно обыграл «Ротор» со счетом 1:0. Тогда, напомним,  игроки волгоградского коллектива Ризван Ахмедханов и Артём Максименко не смогли реализовать два пенальти. А за гостей отличился сын бывшего форварда «Ротора» Спартака Гогниева, Руслан. К слову, сегодня он также вышел с первых минут.

Перед очной встречей соперники подходили в разной игровой форме. Если волгоградцы за последние 5 матчей набрали 10 очков, одержав три победы, то осетины за аналогичный отрезок победили лишь однажды.

В матче с «барсами» (так называют команду «Алания», — Прим. ред. ИА «Высота 102»)  главный тренер волгоградцев Алексей Стукалов сделал две замены  в стартовом составе по сравнению с прошлой победной игрой против «Кубани-Холдинга». Шмакова и Максименко заменили Карасев и Умаров — последний, напомним, забил решающий гол в ворота кубанцев.    

Зрители сегодняшней трансляции могли насладиться красивыми горными пейзажами, которые красовались на фоне стадиона, где  проходил поединок. Если переходить конкретно к матчу, то «Ротор» имел возможность открыть счёт уже на 7-й минуте, когда гости разыграли угловой. После подачи Павла Карасёва футболист гостей пробил головой с близкого расстояния. Но мяч после удара отскочил от поля и улетел выше ворот.

Почти тут же владикавказцы провели свою быструю атаку. В результате неудачного выхода голкипера Ивана Литвинка игрок хозяев получил возможность переиграть  голкипера и отправить игровой снаряд точно в цель. Однако мяч улетел в «молоко». На 23-й минуте сине-голубые упустили отличную возможность выйти вперёд. Партнёры вывели Илью Сафронова на выгодную позицию, где полузащитник, оказавшись один на один с вратарём, не смог его переиграть.

В целом, для изначальных фаворитов встречи «Ротора», первый тайм выдался неровным. Было много неоправданных потерь мяча. Один из самых характерных моментов произошёл, когда Сергей Обивалин в простой ситуации отдал игровой снаряд соперникам и в попытке прервать их атаку получил совсем необязательную жёлтую карточку за нарушение правил. «Алания», в свою очередь, как и в поединке первого круга, не испугалась солидного статуса волгоградского клуба, проявила терпение и желание добивать положительный для себя результат за счёт проявления характера. И была за это вознаграждена под самый занавес первой половины игры.

Владикавказцы завладели мячом, убежали в молниеносную атаку через свой правый фланг и оттуда последовал навес на футболиста хозяев, который в падении смог выстрелить по воротам «Ротора» — в результате  игровой снаряд после попадания в перекладину опустился за линию. Иван Литвинок успел только коснуться мяча, но не спас свою команду от пропущенного гола. Ситуация перед перерывом усложнилась для сине-голубых вдвойне. Им нужна была только победа.

Между таймами у волгоградцев случилась двойная замена. Сергея Обивалина и Ризвана Ахмедханова заменили Иван Шмаков и Артём Максименко соответственно. Тем не менее, долгое время гостям не удавалось взвинтить темп и усилить давление на оборону «барсов». Более того, хозяева могли удвоить счёт на 58-й минуте, когда их представитель вошёл в штрафную и нанёс опасный удар, но Иван Литвинок совершил сейв (спасение) и оставил «Ротор» в игре. 

После этого момента ситуация на поле стала меняться. Сине-голубые постепенно брали игровой снаряд под свой контроль. И это дало свои плоды на 73-ей минуте. Илья Сафронов выстрелил по  воротам. Голкипер «Алании» оказался на месте и отбил мяч в сторону. Несмотря на это, Артём Максименко удачно сыграл на добивании и вонзил ответный гол своей команды. Волгоградцы не стали останавливаться на достигнутом и уже через три минуты заработали право на пенальти, который был назначен за игру рукой в штрафной площади футболистом владикавказцев.

Одиннадцатиметровый успешно реализовал капитан Сергей Зуйков. Команда вместе и тренерский штаб бурно праздновали такое нужное результативное действие. Конец встречи прошёл под контролем «Ротора». И на 90-й минуте Максим Сухомлинов с левого фланга выполнил точную подачу на Артёма Максименко, который головой смог оформить дубль в матче и установил окончательный счёт в поединке.

Таким образом, «Ротор», завершив первую часть сезона, расположился на третьем месте в турнирной таблице. В активе волгоградцев — 37 очков после 18 туров. Фанаты волгоградцев остались довольны игрой во втором тайме. И даже не самим результатом, а тем, что сине-голубые смогли преодолеть сложную для них ситуацию, а потом  «показать зубы» и продемонстрировать характер. «Ведь могут пацаны, когда захотят», — делятся впечатлениями болельщики.

Иван Тюгаев

Фото Единого фан-портала болельщиков «Ротора»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
09.11.2022 21:37
Спорт 09.11.2022 21:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.11.2022 16:11
Спорт 04.11.2022 16:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.11.2022 14:35
Спорт 02.11.2022 14:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.10.2022 21:10
Спорт 31.10.2022 21:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.10.2022 13:48
Спорт 30.10.2022 13:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.10.2022 19:29
Спорт 29.10.2022 19:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.10.2022 18:48
Спорт 29.10.2022 18:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.10.2022 20:43
Спорт 28.10.2022 20:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.10.2022 17:13
Спорт 28.10.2022 17:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.10.2022 13:44
Спорт 26.10.2022 13:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.10.2022 20:31
Спорт 25.10.2022 20:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.10.2022 19:25
Спорт 25.10.2022 19:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.10.2022 19:16
Спорт 24.10.2022 19:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2022 18:40
Спорт 22.10.2022 18:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2022 18:36
Спорт 22.10.2022 18:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:42
Стало известно о положении волгоградских бойцов под ХерсономСмотреть фотографии
18:32
Волгоградские студенты отправили на остров гумпомощь мобилизованнымСмотреть фотографии
17:20
Жители Волгограда увидели редкое природное явлениеСмотреть фотографии
15:54
«Быть воином — жить вечно»: опубликованы редкие кадры с командиром ЧВК «Вагнер» Алексеем НагинымСмотреть фотографии
15:45
«Ведь могут пацаны»: «Ротор» обыграл «Аланию-2» из Владикавказа со счетом 3:1Смотреть фотографии
14:24
Волгоградец из МГЕР Даниил Грунин по повестке отправился в зону СВОСмотреть фотографии
13:57
Подземный фонтан топит территорию облпрокуратуры в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:32
В Волгоградской области обнаружили тело 66-летнего мужчиныСмотреть фотографии
12:13
СК требует материалы по факту издевательств над детьми под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:46
Мальчик в больнице: в Волгограде 7-летнему школьнику в трамвае зажало ногуСмотреть фотографии
10:54
В Волгоградском водохранилище нашли обломки 19 барж и дебаркадеровСмотреть фотографии
10:01
В Волжском похоронили погибшего в СВО рядового Александра СидоренкоСмотреть фотографии
08:49
Был в синей куртке с капюшоном: в Волгограде пятые сутки ищут пропавшего 15-летнего подросткаСмотреть фотографии
08:03
Снег и штормовой ветер: на Волгоградскую область надвигается резкое похолоданиеСмотреть фотографии
21:15
Можно остаться без потомства: волгоградцев предупредили о канцерогенном красном перце из ИранаСмотреть фотографии
20:34
Ураган до 22 метров в секунду обрушится на Волгоградскую область 13 ноябряСмотреть фотографии
19:35
Под Волгоградом нашли тело пропавшего 71-летнего пенсионераСмотреть фотографии
19:03
Житель Волгоградской области сам залатал яму, разбив в ней бамперСмотреть фотографии
18:11
Максим Решетников похвалил власти Волгоградской области за низкую безработицуСмотреть фотографии
17:24
«Лупила по голове и спине»: в Волгоградской области 2-летняя девочка с 5-летним братом попали в больницуСмотреть фотографии
16:40
Министр экономразвития Максим Решетников пообещал поддержку волгоградскому бизнесуСмотреть фотографии
15:27
Двух жителей Городища наградили за спецоперациюСмотреть фотографии
15:24
Банк «Открытие»: 79% жителей ЮФО считают, что страна сможет заместить иностранные технологииСмотреть фотографии
14:33
Министру РФ Максиму Решетникову показали в Волгограде, как закаляется стальСмотреть фотографии
13:47
"На НЭТ желающих нет": конкурс на реставрацию театра за полмиллиарда в Волгограде провалился из-за отсутствия заявокСмотреть фотографии
11:49
В Волжском увековечат память погибшего в боях за Антоновский мост Героя России Дениса СорокинаСмотреть фотографии
11:14
95 миллиардов рублей собрали налоговики в бюджет Волгоградской области за 10 месяцевСмотреть фотографии
10:49
Дирекция "Волгоград Арены" снова отказалась от двух новых футбольных полейСмотреть фотографии
09:54
В Волгоград прилетел министр РФ Максим РешетниковСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде КАМАЗ на переходе снес пожилого мужчинуСмотреть фотографии
 