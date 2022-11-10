Госдума: выплаты мобилизованным и добровольцам освободят от НДФЛ

Сегодня, 10 ноября, депутаты Государственной думы во втором и третьем чтениях приняли закон, которым выплаты мобилизованным, добровольцам, контрактникам, задействованным в СВО, а также членам их семей освободят от НДФЛ. Соответствующие поправки будут внесены в Налоговый кодекс.

Подоходным налогом также не будут облагаться суточные командированным на новые территории, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Этим же законом предлагается освободить от госпошлины жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Послабление будет действовать при оформлении российского паспорта, водительского удостоверения, вида на жительство, а также регистрационных документов и знаков на транспортные средства.

– Не будет взиматься госпошлина и при государственной регистрации юрлиц и ИП на указанных территориях, – сообщают в ГД РФ,

Напомним, что в Волгоградской области по решению губернатора Андрея Бочарова мобилизованным и добровольцам, отправившимся в зону СВО, гарантированы единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. При этом семьи военнослужащих могут воспользоваться региональными мерами соцподдержки.