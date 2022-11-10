Спецоперация на Украине

Госдума: выплаты мобилизованным и добровольцам освободят от НДФЛ

Спецоперация на Украине 10.11.2022 17:56
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10.11.2022 17:56


Сегодня, 10 ноября, депутаты Государственной думы во втором и третьем чтениях приняли закон, которым выплаты мобилизованным, добровольцам, контрактникам, задействованным в СВО, а также членам их семей освободят от НДФЛ. Соответствующие поправки будут внесены в Налоговый кодекс. 

Подоходным налогом также не будут облагаться суточные командированным на новые территории, сообщает ИА «Высота 102»  со ссылкой на пресс-службу Госдумы. 

Этим же законом предлагается освободить от госпошлины жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Послабление будет действовать при оформлении российского паспорта, водительского удостоверения, вида на жительство, а также регистрационных документов и знаков на транспортные средства.

Не будет взиматься госпошлина и при государственной регистрации юрлиц и ИП на указанных территориях, – сообщают в ГД РФ, 

Напомним, что в Волгоградской области по решению губернатора Андрея Бочарова мобилизованным и добровольцам, отправившимся в зону СВО, гарантированы единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. При этом семьи военнослужащих могут воспользоваться региональными мерами соцподдержки. 

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