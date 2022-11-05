







Сегодня в школе №14 города Чита открыли "Парту Героя" в память о выпускнике образовательного учреждения, погибшего в ходе военной специальной операции на Украине, гвардии ефрейторе Романе Игоревиче Филатове. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Камышина, на открытии "Парты Героя" присутствовали родители, дедушка, вдова и годовалый сын Романа.













Роман Филатов погиб в начале марта на Украине. 27-летний контрактник проходил службу в 56-й десантно-штурмовой бригаде, которая дислоцируется в Камышине. Он награжден Орденом Мужества посмертно.





Фото телеграм-канала администрации Камышина

