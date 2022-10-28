







Прокурор Волгоградской области Денис Костенко, его первый заместитель Светлана Чиженькова и прокурор Ворошиловского района Алексей Хабаров побывали на месте порыва канализационного коллектора в Волгограде.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в связи с произошедшей аварией прокуратурой организовано проведение проверки, в том числе требований законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Волгограда.

- По поручению прокурора региона Дениса Костенко масштабная проверка организована в связи с аварией на канализационном коллекторе в сквере имени Александры Пахмутовой по ул.Калинина в Волгограде, - сообщила Черединина. - В результате аварии прекращена подача горячего и холодного водоснабжения более чем 1100 многоквартирных домах, 17000 частных домовладениях и ряде социальных объектов на территории Советского и Ворошиловского районов Волгограда.

В настоящее время прокуратурой Ворошиловского района г.Волгограда в следственные органы направлено постановление в порядке ст.37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании по факту ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг гражданам, не отвечающих требованиям безопасности.

Прокурором Волгограда в адрес главы города и генерального директора ресурсоснабжающей организации внесены представления об устранении выявленных нарушений, допущенных в том числе в части ненадлежащего мониторинга состояния системы водоотведения, несвоевременного обслуживания и ремонта канализационного коллектора.



