Росприроднадзор: стоки из аварийного коллектора в Волгограде утекли в Волгу

Экология 28.10.2022 20:49
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28.10.2022 20:49
Инспекторы Росприроднадзора исследуют масштабы загрязнения Волги в результате порыва канализационного коллектора в Ворошиловском районе Волгограда.
Как сообщили ИА «Высота 102» в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, на место происшествия оперативно выехали специалисты управления и экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области.
- В ходе проводимого осмотра установлено, что в результате порыва канализационного коллектора в Ворошиловском районе Волгограда произошло загрязнение благоустроенной территории сквера Пахмутовой с дальнейшим попаданием сточных вод в реку Волга, - сообщили в природоохранном ведомстве.
Произведены замеры площади залитого участка и отбор проб сточной воды и почвы для определения содержания концентраций загрязняющих веществ в почве и в реке.
- По результатам лабораторных исследований будет принято решение о применении административного воздействия к виновным лицам, произведен расчет размера вреда, причиненного компонентам окружающей природной среды, - пояснили в управлении.
Фото и видео: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям
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