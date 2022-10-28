Экология

Росприроднадзор: стоки из аварийного коллектора в Волгограде утекли в Волгу

Экология 28.10.2022 20:49
0
28.10.2022 20:49





Инспекторы Росприроднадзора исследуют масштабы загрязнения Волги в результате порыва  канализационного коллектора в Ворошиловском районе Волгограда.



Как сообщили ИА «Высота 102» в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, на место происшествия оперативно выехали специалисты управления и экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области.



- В ходе проводимого осмотра установлено, что в результате порыва канализационного коллектора в Ворошиловском районе Волгограда произошло загрязнение благоустроенной территории сквера Пахмутовой с дальнейшим попаданием сточных вод в реку Волга, - сообщили в природоохранном ведомстве.
Произведены замеры площади залитого участка и отбор проб сточной воды и почвы для определения содержания концентраций загрязняющих веществ в почве и в реке.



- По результатам лабораторных исследований будет принято решение о применении административного воздействия к виновным лицам, произведен расчет размера вреда, причиненного компонентам окружающей природной среды, - пояснили в управлении.
Фото и видео: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
28.10.2022 10:08
Экология 28.10.2022 10:08
Комментарии

0
Далее
Экология
27.10.2022 12:55
Экология 27.10.2022 12:55
Комментарии 0

0
Далее
Экология
26.10.2022 20:42
Экология 26.10.2022 20:42
Комментарии

0
Далее
Экология
26.10.2022 14:16
Экология 26.10.2022 14:16
Комментарии 0

0
Далее
Экология
24.10.2022 16:05
Экология 24.10.2022 16:05
Комментарии

0
Далее
Экология
23.10.2022 16:49
Экология 23.10.2022 16:49
Комментарии

0
Далее
Экология
21.10.2022 20:10
Экология 21.10.2022 20:10
Комментарии

0
Далее
Экология
19.10.2022 14:45
Экология 19.10.2022 14:45
Комментарии

0
Далее
Экология
18.10.2022 12:55
Экология 18.10.2022 12:55
Комментарии 0

0
Далее
Экология
15.10.2022 07:15
Экология 15.10.2022 07:15
Комментарии

0
Далее
Экология
14.10.2022 09:51
Экология 14.10.2022 09:51
Комментарии

0
Далее
Экология
13.10.2022 16:41
Экология 13.10.2022 16:41
Комментарии

0
Далее
Экология
13.10.2022 16:27
Экология 13.10.2022 16:27
Комментарии

0
Далее
Экология
12.10.2022 17:58
Экология 12.10.2022 17:58
Комментарии

0
Далее
Экология
12.10.2022 15:37
Экология 12.10.2022 15:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:41
Прокуратура начала проверку аварии на канализационном коллекторе в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:13
Власти Волгограда задумались над местами для парковокСмотреть фотографии
20:49
Росприроднадзор: стоки из аварийного коллектора в Волгограде утекли в ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:43
ДжейПи Нил в Волгограде: «Я очень люблю Россию и хотел бы здесь жить»Смотреть фотографии
20:06
Детфонд в Волгограде помогает прибывшим из ДНР и ЛНР россиянамСмотреть фотографии
19:35
СК разыскивает пропавшего 5 сентября волгоградца с шаткой походкойСмотреть фотографии
19:15
Жителей двух районов Волгограда обеспечивают питьевой водой: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:36
Шойгу: рассылка повесток в России остановлена, но военкоматы продолжат работуСмотреть фотографии
18:08
Волгоградская пара покусилась на флаг РФ и разбила кучу стекла из-за водкиСмотреть фотографии
17:36
Концессии: в Волгограде организован подвоз воды на время устранения аварии на коллектореСмотреть фотографии
17:24
КамАЗы с одеждой и снаряжением для мобилизованных отправились из ВолгоградаСмотреть фотографии
17:23
Шойгу доложил Путину об окончании частичной мобилизации в РФСмотреть фотографии
17:13
Играть против друзей: капитан и тренер сборной по регби провели предматчевую пресс-конференцию в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:02
В Волгограде мобилизованные устроили массовую драку, двое в больницеСмотреть фотографии
17:02
Видео: серия массовых ДТП из-за тумана сковала трассу Саратов-ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
16:21
Россельхозбанк приглашает на работу клиентских менеджеров и операционистовСмотреть фотографии
16:20
«Я просто заикаюсь»: сотрудник завода прославил соседнее государство и получил штраф 50 тыс. рублейСмотреть фотографии
16:15
«Сроки сложно спрогнозировать»: в Волгограде устраняют аварию, оставившую без воды два районаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:12
«До состава оставалось 10 метров»: в Волгограде поезд сбил насмерть 18-летнего парняСмотреть фотографии
13:45
Пострадавшего при взрыве на заводе волгоградца выписали из реанимацииСмотреть фотографии
13:13
Волгоградцев ждет сокращенная рабочая неделяСмотреть фотографии
13:01
Подростка арестовали за угрозы зарезать директора школы под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:53
«Я патриот, я так воспитан»: в Волгограде простились с мобилизованным Сергеем ГорбуновымСмотреть фотографии
12:37
В ФНС рассказали о налоговых льготах для мобилизованных волгоградцевСмотреть фотографии
12:13
Под Волгоградом водитель Renault несколько метров тащил инспектора по земле: видеоСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде мужчине разбили голову из-за криков во двореСмотреть фотографии
11:46
Лесничий в Волгоградской области оказался черным лесорубомСмотреть фотографии
11:05
Под Волгоградом простятся с погибшим на Украине Рустамом АхмедовымСмотреть фотографии
11:03
Сады Придонья сделали выгодное предложениеСмотреть фотографии
10:59
Спортсмен из Красноярска отдал мошенникам в Волгограде 195 тысяч за секс-услугиСмотреть фотографии
 