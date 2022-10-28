Росприроднадзор: стоки из аварийного коллектора в Волгограде утекли в Волгу















Инспекторы Росприроднадзора исследуют масштабы загрязнения Волги в результате порыва канализационного коллектора в Ворошиловском районе Волгограда.













Как сообщили ИА «Высота 102» в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, на место происшествия оперативно выехали специалисты управления и экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области.













- В ходе проводимого осмотра установлено, что в результате порыва канализационного коллектора в Ворошиловском районе Волгограда произошло загрязнение благоустроенной территории сквера Пахмутовой с дальнейшим попаданием сточных вод в реку Волга, - сообщили в природоохранном ведомстве.

Произведены замеры площади залитого участка и отбор проб сточной воды и почвы для определения содержания концентраций загрязняющих веществ в почве и в реке.













- По результатам лабораторных исследований будет принято решение о применении административного воздействия к виновным лицам, произведен расчет размера вреда, причиненного компонентам окружающей природной среды, - пояснили в управлении.

Фото и видео: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям