Происшествия

Под Волгоградом водитель Renault несколько метров тащил инспектора по земле: видео

Происшествия 28.10.2022 12:13
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28.10.2022 12:13


В городе Михайловке Волгоградской области на 60-летнего местного жителя готовятся завести уголовное дело по статье о применении  насилия в отношении представителя власти. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на  пресс-службу регионального ГУ МВД Росси,  мужчина 25 октября, находясь за рулем Renault Sandero, при проверке документов протащил несколько метров по земле инспектора ГИБДД, 

На автомобиле, которым управлял 60-летний житель города Михайловки, отсутствовали государственные регистрационные знаки. Кроме того, у мужчины не оказалось при себе водительского удостоверения и иных документов на транспортное средство, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД. – В ходе проверки выяснилось, что автомобиль не стоит на регистрационном учете.

Со слов инспекторов, во время оформления административных материалов водитель вел себя агрессивно. После, сев  за руль своего транспортного средства,  мужчина завел машину и нажал на газ, по всей видимости, решив покинуть место происшествия. 

– Сотрудник Госавтоинспекции предпринял меры к его остановке, но нарушитель протащил по земле сотрудника. Травмы, полученные полицейским, не угрожают его жизни и здоровью, – уточняют в региональном главке МВД. – Водитель был задержан. В отношении него составлены административные материалы за допущенные нарушения ПДД, рассмотрев которые суд назначил ему административный арест. Собранные полицейскими материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

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