Ущерб экологии от разлива нефти под Волгоградом оценивается в 6 миллионов рублей









Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения почвы нефтепродуктами в Светлоярском районе Волгоградский области, сообщили ИА «Высота 102» в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.













По данным ведомства, ОД ОМВД РФ по Светлоярскому району Волгоградской области по материалам природоохранного ведомства возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 254 УК РФ (загрязнение земель).

В июне текущего года сотрудники межрегионального управления во взаимодействии с правоохранительными органами провели совместные проверочные мероприятия по информации о загрязнении нефтепродуктами земельного участка, с кадастровым номером 34:26:090401:98, расположенного в промышленной зоны №1, на территории бывшего завода АООТ «Волгобиосинтез».













- На земельном участке было установлено наличие емкостей объемом от 120 куб м. до 1 куб. м, а также установка для нагрева и перегонки нефтесодержащих отходов, вокруг которых установлен факт розлива нефтепродуктов, - сообщили в управлении.













Специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области произвели отборы проб почвы и другие исследования. Площадь загрязненного нефтепродуктами земельного участка составила 465 кв. м. В результате установлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ (по нефтепродуктам) на загрязненной территории относительно фоновых концентраций в 144 раза. Ущерб, причиненный почве, как объекту охраны окружающей среды, составил более 6 миллионов рублей.

Фото: Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям



