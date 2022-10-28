Экология

Ущерб экологии от разлива нефти под Волгоградом оценивается в 6 миллионов рублей

Экология 28.10.2022 10:08
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28.10.2022 10:08



Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения почвы нефтепродуктами в Светлоярском районе Волгоградский области, сообщили ИА «Высота 102» в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.



По данным ведомства, ОД ОМВД РФ по Светлоярскому району Волгоградской области по материалам природоохранного ведомства возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 254 УК РФ (загрязнение земель).
В июне текущего года сотрудники межрегионального управления во взаимодействии с правоохранительными органами провели совместные проверочные мероприятия по информации о загрязнении нефтепродуктами земельного участка, с кадастровым номером 34:26:090401:98, расположенного в промышленной зоны №1, на территории бывшего завода АООТ «Волгобиосинтез».



- На земельном участке было установлено наличие емкостей объемом от 120 куб м. до 1 куб. м, а также установка для нагрева и перегонки нефтесодержащих отходов, вокруг которых установлен факт розлива нефтепродуктов, - сообщили в управлении.



Специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области произвели отборы проб почвы и другие исследования. Площадь загрязненного нефтепродуктами земельного участка составила 465 кв. м. В результате установлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ (по нефтепродуктам) на загрязненной территории относительно фоновых концентраций в 144 раза. Ущерб, причиненный почве, как объекту охраны окружающей среды, составил более 6 миллионов рублей.
Фото: Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

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