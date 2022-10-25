МЧС сообщило о ликвидации пожара на волгоградском заводе

Управление МЧС России по Волгоградской области отчиталось о ликвидации пожара на заводе, где днем 25 октября прогремел взрыв. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на чрезвычайное ведомство, на устранение последствий ЧП потребовалось более пяти часов.

Напомним, что сообщение о возгорании на производственной площадке ООО «Форте Пром Стил ГмбХ» поступило на пульт диспетчера около 13.30. Сообщалось о возгорании алюминиевой пыли на площади около 40 квадратных метров. На месте происшествия работали расчеты 7-й пожарно-спасательной части.

– В 18.00 пожар ликвидирован, – сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области ИА «Высота 102».

По предварительным данным, на производстве радиаторов сегодня производились сварочные работы открытым методом в нарушение техники безопасности. В результате произошло воспламенение с последующим взрывом. По данным на этот час, на месте погиб один человек. Двое получили ожоги.

СУ СК России по Волгоградской области проводится доследственная проверка.

Масштаб последствий ЧП на юге Волгограда фотокорреспондент информагентства Павел Мирошкин показал с высоты.