Происшествия

МЧС сообщило о ликвидации пожара на волгоградском заводе

Происшествия 25.10.2022 19:15
0
25.10.2022 19:15


Управление МЧС России по Волгоградской области отчиталось о ликвидации пожара на заводе, где днем  25 октября прогремел взрыв. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на чрезвычайное ведомство, на устранение последствий ЧП потребовалось более пяти часов. 

Напомним, что сообщение о возгорании на производственной площадке ООО «Форте Пром Стил ГмбХ» поступило на пульт диспетчера около 13.30. Сообщалось о возгорании алюминиевой пыли на площади около 40 квадратных метров.  На месте происшествия работали расчеты 7-й пожарно-спасательной части.

– В 18.00 пожар ликвидирован, – сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области ИА «Высота 102». 

По предварительным данным, на производстве радиаторов сегодня производились сварочные работы открытым методом в нарушение техники безопасности. В результате произошло воспламенение с последующим  взрывом. По  данным на этот час, на месте погиб один человек. Двое получили ожоги. 

СУ СК России по Волгоградской области проводится доследственная проверка. 

Масштаб последствий ЧП на юге Волгограда фотокорреспондент информагентства Павел Мирошкин показал с высоты

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
25.10.2022 19:47
Происшествия 25.10.2022 19:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2022 16:18
Происшествия 25.10.2022 16:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2022 15:28
Происшествия 25.10.2022 15:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2022 15:16
Происшествия 25.10.2022 15:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2022 14:48
Происшествия 25.10.2022 14:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2022 13:12
Происшествия 25.10.2022 13:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2022 16:26
Происшествия 24.10.2022 16:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2022 14:39
Происшествия 24.10.2022 14:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2022 14:22
Происшествия 24.10.2022 14:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2022 12:51
Происшествия 24.10.2022 12:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2022 11:38
Происшествия 24.10.2022 11:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2022 10:21
Происшествия 24.10.2022 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2022 10:07
Происшествия 24.10.2022 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.10.2022 17:26
Происшествия 23.10.2022 17:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.10.2022 11:21
Происшествия 23.10.2022 11:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:45
После публикации ИА «Высота 102» дым под Волгоградом исследуют РПН и облкомприродыСмотреть фотографииCмотреть видео
20:31
Во-первых, это история: почему стоит сходить на матч сборной России по регбиСмотреть фотографии
19:47
Облздрав сообщил о состоянии волгоградцев, пострадавших при взрыве на заводеСмотреть фотографии
19:25
Главный тренер «Ротора» Стукалов опроверг слухи о своей отставкеСмотреть фотографии
19:15
МЧС сообщило о ликвидации пожара на волгоградском заводеСмотреть фотографии
17:23
Профессии будущего и стартапы в агротехе: что обсудили эксперты Россельхозбанка с волгоградской молодежьюСмотреть фотографии
16:54
Разворочен весь цех: ИА «Высота 102» публикует фото с места взрыва на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:18
На место взрыва в Волгограде выехали криминалисты СУ СКРСмотреть фотографии
15:58
Волгоградцы стали очевидцами частичного затмения Солнца 25 октябряСмотреть фотографии
15:28
Названа предварительная причина взрыва на заводе в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:16
Один человек погиб, двое пострадали при взрыве на заводе ВолгоградаСмотреть фотографии
14:58
«Что-то сильно бахнуло»: на заводе в Волгограде произошел пожар, сообщается об одном погибшемСмотреть фотографии
14:48
Какая досада: в центре Волгограда из-за пожара появилось новое кафеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
билайн: в городах молодежь качает меньше интернет-трафика, чем в деревняхСмотреть фотографии
13:12
В центре Волгограда тушили ресторан «Шафран»Смотреть фотографии
13:10
Сбивший насмерть пенсионера самокатчик идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:52
«Открытие Авто»: в сентябре россияне чаще оформляли кредиты на новые LADA GRANTA и подержанные KIA RIOСмотреть фотографии
12:42
В Волгограде решат судьбу главного тренера «Ротора»Смотреть фотографии
12:23
ФСБ задержала более 100 человек на границе Волгоградской области с КазахстаномСмотреть фотографии
11:46
Сады Придонья представили линейку Nemoloko Barista на международной выставкеСмотреть фотографии
11:39
«Мы его теряем?»: волгоградцы жалуются на массовый сбой в работе WhatsApp*Смотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области взлетели цены на свежие огурцы и помидорыСмотреть фотографии
11:21
Директор московской фирмы получил срок за стрельбу в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
Банк «Открытие»: клиенты в два раза увеличили онлайн-расходы на туристические путевкиСмотреть фотографии
11:00
СК: в Волгоградской области по вине фермера в зерноприемнике погиб подростокСмотреть фотографии
10:22
Стройку трассы под Волгоградом скорректируют из-за проблем с импортным оборудованиемСмотреть фотографии
09:50
«Мы общаемся непрерывно и волнуемся, если нам просто не перезвонили»Смотреть фотографии
09:48
Волгоградцам предлагают зарплату от 400 тысяч рублей, но с переездомСмотреть фотографии
09:28
«Навязали автобус и отравляют выхлопными газами»: активисты пригласили Вячеслава Володина в ВолгоградСмотреть фотографии
09:17
Еще один эшелон мобилизованных отправили из Волгоградской областиСмотреть фотографии
 