На место взрыва в Волгограде выехали криминалисты СУ СКР

В Волгограде на завод на улице Бахтурова в Красноармейском районе выехали криминалисты СУ СК России по Волгоградской области. Следственными органами организована доследственная проверка по факту ЧП.

, – сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области

В следственном управлении подтверждают гибель одного человека. Точное количество пострадавших устанавливается.

Напомним, что в больницу №25 с места происшествия доставлены 26-летний мужчина и 22-летняя женщина. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По сведениям источника ИА «Высота 102», в одном из цехов предприятия «Форте Пром ГмбХ» 25 октября проводились открытые сварочные работы в нарушение техники безопасности. В результате около 13.00 произошли воспламенение алюминиевой пыли и последующий взрыв.

Фото: прокуратура Волгоградской области