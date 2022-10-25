Происшествия

На место взрыва в Волгограде выехали криминалисты СУ СКР

Происшествия 25.10.2022 16:18
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25.10.2022 16:18



В Волгограде на завод на улице Бахтурова в Красноармейском районе выехали криминалисты СУ СК России по Волгоградской области. Следственными органами организована доследственная проверка по факту ЧП. 

Следователи и следователи-криминалисты регионального управления СКР выехали для производства осмотра места происшествия. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана юридическая оценка соблюдению требований безопасности труда на производстве, – сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

В следственном управлении подтверждают гибель одного человека. Точное количество пострадавших устанавливается. 

Напомним, что в больницу №25 с места происшествия доставлены 26-летний мужчина и 22-летняя женщина. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По сведениям источника ИА «Высота 102», в одном из цехов предприятия «Форте Пром ГмбХ» 25 октября проводились открытые сварочные работы в нарушение техники безопасности. В результате около 13.00 произошли воспламенение алюминиевой пыли и последующий взрыв. 

Фото: прокуратура Волгоградской области 

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