В Волгограде осудят врача за продажу прививочных сертификатов

В Центральный суд Волгограда передали дело в отношении врача-терапевта, который обвиняется в мелком взяточничестве и служебном подлоге. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по версии следствия, в период с 9 апреля 2021 года по 31 августа того же года обвиняемый получил взятки на общую сумму более 170 тыс. рублей от 27 человек за выдачу сертификатов о вакцинации от COVID-19 без ее фактического проведения. Также он вносил заведомо ложные сведения в сертификаты и медицинские карты.

Вину в содеянном мужчина полностью признал. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УНК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Врачу грозит лишение свободы до двух лет. В отношении взяткодателей материалы выделены в отдельные производства и находятся на стадии расследования.

Напомним, врача разоблачили около года назад. По версии следствия, ему помогали две студентки.