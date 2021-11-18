Новый год в СИЗО Волгограда встретит подозреваемый по делу о ложной вакцинации врач-терапевт

Под стражу до 15 января 2022 года заключен врач-терапевт, задержанный два дня назад в Волгограде по подозрению в продаже фиктивных сертификатов о вакцинации. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, меру пресечения медицинскому работнику избрал Центральный районный суд Волгограда.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

По версии следствия, врач-терапевт одной из городских поликлиник, работавший в составе прививочной бригады для проведения вакцинации против коронавирусной инфекции, в период с 9 апреля по 31 августа текущего года получал взятки за выдачу сертификатов о вакцинации, внося в них заведомо ложные сведения. После чего обвиняемый самостоятельно или при помощи иных сотрудников поликлиники вносил фиктивные сведения в ЕГИСЗ о вакцинации от COVID-19 граждан, подыскиваемых двумя сотрудницами поликлиники, без ее фактического проведения, с последующей выдачей справок (сертификатов) о прививках. Неиспользованную вакцину обвиняемый уничтожал.