Новый год в СИЗО Волгограда встретит подозреваемый по делу о ложной вакцинации врач-терапевт

Расследования 18.11.2021 10:42
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18.11.2021 10:42
Под стражу до 15 января 2022 года заключен врач-терапевт, задержанный два дня назад в Волгограде по подозрению в продаже фиктивных сертификатов о вакцинации. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, меру пресечения медицинскому работнику избрал Центральный районный суд Волгограда.
По версии следствия, врач-терапевт одной из городских поликлиник, работавший в составе прививочной бригады для проведения вакцинации против коронавирусной инфекции, в период с 9 апреля по 31 августа текущего года получал взятки за выдачу сертификатов о вакцинации, внося в них заведомо ложные сведения. После чего обвиняемый самостоятельно или при помощи иных сотрудников поликлиники вносил фиктивные сведения в ЕГИСЗ о вакцинации от COVID-19 граждан, подыскиваемых двумя сотрудницами поликлиники, без ее фактического проведения, с последующей выдачей справок (сертификатов) о прививках. Неиспользованную вакцину обвиняемый уничтожал.
Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Ранее, сообщало ИА "Высота 102", в СУ СК по Волгоградской области заявляли о том, что бывший врач-терапевт одной из волгоградских поликлиник заработал 171 тысячу рублей на продаже липовых справок о вакцинации 27 волгоградцам. По версии следствия, ему помогали две студентки медицинского вуза. Девушки сообщали врач о гражданах, которые хотели получить сертификаты без вакцинации.
В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело за получение взятки, а в отношении медика – еще и за служебный подлог.
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