Житель Калача-на-Дону умер от отравления грибами в КБ №25 Волгограда





Житель города Калач-на-Дону Волгоградской области скончался в больнице Волгограда после того как съел собранные грибы. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина был доставлен в Центр острых отравлений в тяжелом состоянии, однако усилия врачей оказались тщетными.

Известно, что умершему мужчине было 66 лет.

– В центральную районную больницу в городе Калаче-на-Дону с симптомами острого отравления пенсионер поступил 18 октября. После мужчину перевели в больницу №25 Волгограда, где он скончался накануне, 23 октября, – сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах.

Редакция «Высоты 102» направила запрос по данному случаю в комитет здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, в пятницу информагентство сообщало о том, что в Волгоградской области с начала грибного сезона с отравлениями в профильный центр КБ №25 поступило 88 человек. Из них семеро – это дети.



