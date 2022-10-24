Крупное ДТП на пустом перекрестке в центре Волгограда попало на видео











До двух человек увеличилось число пострадавших в столкновении легковых автомобилей на перекрестке в Центральном районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, за помощью к медикам обратились два водителя, тогда как ранее сообщалось об одном пострадавшем.













Напомним, 23 октября днем на перекрестке возле остановки «Современник» 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109», который двигался по улице Краснознаменская, на пересечении с проспектом Ленина при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю «Kia Optima». Иномарка под управлением 31-летнего водителя следовала во встречном направлении.

Виновника аварии с травмой головы госпитализировали.

На видео видно, как водитель «ВАЗа» пытается проскочить, набирает скорость и врезается в иномарку. Примечательно, что столкновение происходит практически на пустом перекрестке.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



