Крупное ДТП на пустом перекрестке в центре Волгограда попало на видео

Происшествия 24.10.2022 10:07
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24.10.2022 10:07
До двух человек увеличилось число пострадавших в столкновении легковых автомобилей на перекрестке в Центральном районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, за помощью к медикам обратились два водителя, тогда как ранее сообщалось об одном пострадавшем.
Напомним, 23 октября днем на перекрестке возле остановки «Современник» 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109», который двигался по улице Краснознаменская, на пересечении с проспектом Ленина при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю «Kia Optima». Иномарка под управлением 31-летнего водителя следовала во встречном направлении.
Виновника аварии с травмой головы госпитализировали.
На видео видно, как водитель «ВАЗа» пытается проскочить, набирает скорость и врезается в иномарку. Примечательно, что столкновение происходит практически на пустом перекрестке.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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