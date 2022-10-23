Волгоградцам рассказали об участии женщин в СВО









Женщин в Волгоградской области волнует вопрос об их участии в специальной военной операции. В телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область» поясняется, может ли женщина пойти, например, добровольцем.

- Заявки от женщин на участие в СВО в любом статусе не принимаются, - разъяснили специалисты. - Однако ваша помощь может быть востребована в волонтерских штабах #МЫВМЕСТЕ, которые оказывают поддержку семьям военнослужащих.

Российские женщины в основном помогают в быту, собирают гуманитарные наборы и участвуют в решении многих других общественно значимых задач.

Подробнее о деятельности волонтерских штабов #МЫВМЕСТЕ можно узнать на сайте https://мывместе.рф/ или по номеру телефона 8-800-200-34-11.

Ранее, напомним, Минобороны РФ заявляло, что призывать женщин не планируется вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и личных обстоятельств. В Кремле также заявили, что вопрос о призыве женщин не обсуждался.



