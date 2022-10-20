Мобилизованных селян отправили из Волгоградской области в зону СВО









Новые группы резервистов из Волгоградской области отправились для участия в специальной военной операции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районные администрации, провожали мужчин из Чернышковского района, Котельниково, Гмелинского и Салтовского сельских поселений Старополтавского района.













Провожали мобилизованных их родственники и друзья, а также представители районных и сельских администраций. Бойцам вручили продовольственные пайки, каждого благословили в дорогу.

Ранее, напомним, провожали мобилизованных в Новоаннинском районе, Котовском районе и в Камышине.

Фото: администрация Чернышковского района



