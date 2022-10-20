Спецоперация на Украине

Мобилизованных селян отправили из Волгоградской области в зону СВО

Спецоперация на Украине 20.10.2022 09:43
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20.10.2022 09:43



Новые группы резервистов из Волгоградской области отправились для участия в специальной военной операции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районные администрации, провожали мужчин из Чернышковского района, Котельниково, Гмелинского и Салтовского сельских поселений Старополтавского района.



Провожали мобилизованных их родственники и друзья, а также представители районных и сельских администраций. Бойцам вручили продовольственные пайки, каждого благословили в дорогу.
Ранее, напомним, провожали мобилизованных в Новоаннинском районе, Котовском районе и в Камышине.
Фото: администрация Чернышковского района

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