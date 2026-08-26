



В городе Волжском Волгоградской области продолжается реализация нового этапа программы переселения из аварийного жилья. Как сообщили в администрации региона, до конца 2027 года в городе планируется расселить более 1,3 тысячи квадратных метров непригодных для проживания помещений. В настоящее время муниципалитет закупает благоустроенные квартиры для переселенцев.

Как сообщили в региональном комитете строительства, жильё, приобретаемое по аукционам, должно быть полностью готово к заселению – с чистовой отделкой, сантехникой и плитой для приготовления пищи. Часть аварийного фонда уже расселена: собственникам 800 квадратных метров выплачены компенсации.

Новый этап программы стартовал в Волгоградской области осенью 2025 года. Он охватывает дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. До конца 2027 года расселение также запланировано в Волгограде, Средней Ахтубе, Палласовке и рабочем посёлке Городище. Работа ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Всего с начала реализации программных мероприятий регион получил более 1,9 миллиарда рублей федеральных средств. Согласно задачам, поставленным губернатором Андреем Бочаровым, за три года планируется расселить порядка 4,8 тысячи человек из аварийного жилья общей площадью свыше 64 тысяч квадратных метров.