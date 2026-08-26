



С начала нового учебного года в российских школах вступает в силу официальный запрет на использование мобильных телефонов во время занятий. Соответствующий приказ Минпросвещения опубликован на портале правовой информации.

Документ вносит изменения в порядок организации образовательной деятельности по общеобразовательным программам. Согласно обновлённым правилам, ученики обязаны не использовать гаджеты в ходе учебных занятий.

Исключение предусмотрено только для экстренных случаев или ситуаций, когда возникает угроза жизни и здоровью школьников или сотрудников образовательной организации.