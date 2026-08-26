Мотоциклист погиб из-за рокового обгона легковушки под Волгоградом

В Волгоградской области в лобовом ДТП с легковушкой погиб водитель мотоцикла «Регул-Мото». Смертельное ДТП, как уточнили в ГУ МВД России по региону, произошло на 173-м км автодороги «Иловатка – Старая Полтавка – Гмелинка – Палласовка – Николаевск» в Николаевском районе.

По предварительным данным, 40-летний водитель «Лада Веста» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где и произошло смертельное столкновение с мотоциклистом.

От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области