На юге Волгограда из МКД эвакуировали людей из-за горящего мусора

В Красноармейском районе Волгограда пожарные расчеты тушили загоревшийся в девятиэтажке мусоропровод. Из-за сильного задымления огнеборцам пришлось эвакуировать 11 человек – жителей целого подъезда в МКД. Один человек пострадал.

Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании мусора в мусоропроводе на уровне 5-го этажа поступило в оперативные службы 25 августа.

– Пострадал 37-летний мужчина – госпитализирован в медицинское учреждение, – уточнили в оперативном ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области