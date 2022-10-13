Экология

На расчистку заиленной Медведицы в Волгоградской области уйдет три года

Экология 13.10.2022 16:41
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13.10.2022 16:41



В Волгоградской области заключен контракт на расчистку реки Медведица, которая протекает по территории четырех районов.
Как сообщили в облкомприроды, работы пройдут в течение трех лет. За это время планируется восстановить проточность реки на наиболее заиленных участках общей протяженностью 15 км в Кумылженском, Даниловском и Серафимовичском районах, а аткже городском округе - город Михайловка.
- Подрядной организации предстоит очистить участки реки от мусора и донных отложений, с помощью земснаряда провести дноуглубительные работы и сформировать русло. В результате будет восстановлена экосистема водного объекта, что положительно скажется на условиях жизни почти 500 тысяч человек, - сообщили в профильном комитете.
Работы осуществляются в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». 
Контракт на сумму 182 миллиона рублей заключен к АО «ГК «ЕКС». Эта компания, напомним, уже возводит в Волго-Ахтубинской пойме водопропускные сооружения, в частности, переливную плотину для обводнения поймы и строит там трассу, а также ремонтирует Третью Продольную в Волгограде и Городищенском районе.
Напомним, что проект расчистки реки Медведица разрабатывало АО «Волговодпроект». При начальной цене в 15,1 миллиона эта компания согласилась выполнить работы за 9,2 миллиона рублей.
Фото: облкомприроды
Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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