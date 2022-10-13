Спецоперация на Украине

Под Волгоградом простились с погибшим в СВО рядовым Данилом Пантелеевым

Спецоперация на Украине 13.10.2022 10:27
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13.10.2022 10:27


В Калачевском районе Волгоградской области проводили в последний путь 29-летнего рядового Данила Пантелеева. Как сообщает ИА «Высота 102», уроженец Пятиморска погиб, выполняя боевую задачу в ходе спецоперации на Украине. 

— Похороны прошли на кладбище в поселке Ильевка 6 октября, — сообщили информагентству в администрации Калачевского района. 

Известно, что Данил Пантелеев проходил службу в 255-м гвардейском мотострелковом полку, дислоцированном в Волгограде. 

Фото и коллаж: личный архив Данила Пантелеева / Алексей Костяков ИА «Высота 102»   

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