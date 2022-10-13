Под Волгоградом простились с погибшим в СВО рядовым Данилом Пантелеевым

В Калачевском районе Волгоградской области проводили в последний путь 29-летнего рядового Данила Пантелеева. Как сообщает ИА «Высота 102», уроженец Пятиморска погиб, выполняя боевую задачу в ходе спецоперации на Украине.
— Похороны прошли на кладбище в поселке Ильевка 6 октября, — сообщили информагентству в администрации Калачевского района.
Известно, что Данил Пантелеев проходил службу в 255-м гвардейском мотострелковом полку, дислоцированном в Волгограде.
Фото и коллаж: личный архив Данила Пантелеева / Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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