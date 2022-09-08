Общество

Выводы не сделаны: Экосовет нагрянул на кожевенный завод, травящий волгоградцев аммиаком и сероводородом

Общество 08.09.2022 11:01
0
08.09.2022 11:01


В Волгограде представители регионального Экосовета накануне, 7 сентября, выехали на кожевенный завод, расположенный в поселке Купоросный. Как сообщили ИА «Высота 102» в совете, поводом для этого послужили многочисленные жалобы  жителей поселка на удушающую вонь, а также нежелание руководства предприятия решать проблему. 

Отметим, что кожевенный завод, который сегодня принадлежит ООО ПО «Шеврет», был построен в поселке Купоросном еще в 1930 году, а сегодня занимается химической и механической обработкой шкур крупного рогатого скота. При этом на протяжении уже многих лет горожане, проживающие по близости, не перестают жаловаться на зловонные ароматы, которые, как утверждают они, усиливаются каждое лето. 


По сведениям волгоградского Экосовета, который возглавляет депутат Волгоградской областной думы Ирина Соловьева, недавний анализ проб воздуха, произведенный лабораторией ГБУ ВО «Региональный центр экологического контроля», зафиксировал превышение предельно допустимых нормативов загрязняющих веществ – по сероводороду в 2,5 раза и по аммиаку в 1,3 раза. 

В связи с выявленными нарушениями в адрес ООО ПО «Шеврет» было направлено предостережение о недопустимости нарушения требований санитарного законодательства. Но никаких выводов из этого руководство предприятия не сделало. Более того, выяснилось, что «Шевретом» до сих пор не поданы документы на установление санитарно-защитной зоны, нет и проекта по модернизации производства. Возникли сомнения у участников инспекционной поездки и относительно условий труда работников предприятия, коих здесь 80 человек. 

Все те нарекания, которые были озвучены жителями в устных и письменных обращениях, к сожалению, подтвердились, – сказала по итогам поездки Ирина Соловьева. – Руководство производственного объединения продемонстрировало непонимание важности соблюдения природоохранного законодательства. А ведь утвержденная главой государства Стратегия экологической безопасности Российской Федерации направлена на то, чтобы все предприятия - малые, средние, крупные - максимально переходили на «зеленую экономику». Эти же задачи перед промышленностью региона ставит и губернатор Волгоградской области.


Председатель Экологического совета при Волгоградской областной думе, глава парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию Ирина Соловьева поблагодарила жителей поселка Купоросный за активную гражданскую позицию, заверив, что на ближайшем заседании регпарламента ситуацию обсудят депутаты. 

Жители поселка пишут официальные обращения в различные структуры, чтобы добиться изменения ситуации. В ближайшее время на площадке областной думы мы проведем заседание, где будем ставить вопрос о том, чтобы предприятие в кратчайшие сроки приступило к наведению порядка, пошло по пути исполнения требований законодательства, а также соблюдения конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, – подчеркнула Ирина Соловьева.

Еще по теме? 

«Это такое производство – оно пахнет»: волгоградский поселок накрыл тошнотворный запах с кожзавода

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.09.2022 13:45
Общество 08.09.2022 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2022 12:34
Общество 08.09.2022 12:34
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2022 12:20
Общество 08.09.2022 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2022 12:08
Общество 08.09.2022 12:08
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.09.2022 11:56
Общество 08.09.2022 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2022 11:42
Общество 08.09.2022 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2022 11:03
Общество 08.09.2022 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2022 10:33
Общество 08.09.2022 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2022 09:38
Общество 08.09.2022 09:38
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2022 08:42
Общество 08.09.2022 08:42
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2022 21:57
Общество 07.09.2022 21:57
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2022 20:29
Общество 07.09.2022 20:29
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2022 19:51
Общество 07.09.2022 19:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2022 19:17
Общество 07.09.2022 19:17
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2022 19:02
Общество 07.09.2022 19:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:45
Бочаров признал, что инфляция «съедает» доходы населения Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:44
«Просто игрались»: полиция задержала волгоградца, стрелявшего на остановкеСмотреть фотографии
12:34
«Хоть бы лавочки поставили»: во Фролово больные с коронавирусом ждут очереди к врачу на улицеСмотреть фотографии
12:20
Родным еще десяти волгоградцев, погибших на Украине, передадут ордена Мужества и медалиСмотреть фотографии
12:08
Жилой комплекс от компании «Синара-Девелопмент» признан лучшим домом ВолгоградаСмотреть фотографии
11:56
Подарок городу? Новый арендатор Центрального рынка заявил о готовности магазинаСмотреть фотографии
11:42
Волжанам досрочно вернули горячую воду после планового отключенияСмотреть фотографии
11:25
Швырнуло на столб и дерево: трое 20-летних волгоградцев покалечились в ночном ДТПСмотреть фотографии
11:03
Для болельщиков из Волжского 10 сентября выделили дополнительную электричкуСмотреть фотографии
11:01
Выводы не сделаны: Экосовет нагрянул на кожевенный завод, травящий волгоградцев аммиаком и сероводородомСмотреть фотографии
10:33
«Он погиб за Родину»: семья ефрейтора Камиля Курмакаева из Ленинска получила похоронку из ДНРСмотреть фотографии
10:19
В Волгоградской области «ВАЗ» влетел в трактор: погиб мужчинаСмотреть фотографии
09:38
В Волгоградской области 42-летний рабочий фермы погиб при уборке навозаСмотреть фотографии
08:42
Почти половина волгоградцев стали болеть 2-3 раза в годСмотреть фотографии
08:30
«Уехал на сенокос»: стали известны обстоятельства исчезновения 56-летнего жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:57
Синоптики пообещали волгоградцам прохладный и солнечный сентябрьСмотреть фотографии
21:14
Под Волгоградом берег Волги от камыша зачищает шведская машинаСмотреть фотографии
20:29
Волгоградскую область за полгода покинули больше 29 тысяч человекСмотреть фотографии
19:51
Ученые Волгограда спроектируют реконструкцию линии СТ за 45 миллионовСмотреть фотографии
19:22
В Волгоградской области из-за частичного обрушения моста ограничили движениеСмотреть фотографии
19:17
Аэропорт Волгограда после эвакуации вернулся к обычной работеСмотреть фотографии
19:02
«Лучше бы зарплаты росли»: волгоградцы поддержали инициативу депутатов о выплатах к 1 сентябряСмотреть фотографии
17:40
«Не дождешься. Садись!»: облсуд отправил семью Мелконян-Смбатян на долгие годы в колониюСмотреть фотографии
17:18
В аэропорту Волгограда объявили эвакуацию из-за угрозСмотреть фотографии
17:12
«Порочный круг не разорвать?»: волгоградец снял на видео дорогу, развалившуюся через 3 дня после ремонтаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:53
Не поделили женщину: в МВД прокомментировали видео со стрельбой на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
15:58
«Мучил 11 часов и снимал на телефон»: насильника девушки в Волгоградской области приговорили к 7 годам колонииСмотреть фотографии
15:47
Очевидцы сняли на видео стрельбу в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
«Это все ради вас»: поселок Горьковский в Волгограде из-за ремонта на железной дороге пытались оставить без света на 2 неделиСмотреть фотографии
14:44
Двум мужчинам впервые в Волгоградской области пересадили новые сердцаСмотреть фотографии
 