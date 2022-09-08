Выводы не сделаны: Экосовет нагрянул на кожевенный завод, травящий волгоградцев аммиаком и сероводородом

В Волгограде представители регионального Экосовета накануне, 7 сентября, выехали на кожевенный завод, расположенный в поселке Купоросный. Как сообщили ИА «Высота 102» в совете, поводом для этого послужили многочисленные жалобы жителей поселка на удушающую вонь, а также нежелание руководства предприятия решать проблему.

Отметим, что кожевенный завод, который сегодня принадлежит ООО ПО «Шеврет», был построен в поселке Купоросном еще в 1930 году, а сегодня занимается химической и механической обработкой шкур крупного рогатого скота. При этом на протяжении уже многих лет горожане, проживающие по близости, не перестают жаловаться на зловонные ароматы, которые, как утверждают они, усиливаются каждое лето.





По сведениям волгоградского Экосовета, который возглавляет депутат Волгоградской областной думы Ирина Соловьева, недавний анализ проб воздуха, произведенный лабораторией ГБУ ВО «Региональный центр экологического контроля», зафиксировал превышение предельно допустимых нормативов загрязняющих веществ – по сероводороду в 2,5 раза и по аммиаку в 1,3 раза.

В связи с выявленными нарушениями в адрес ООО ПО «Шеврет» было направлено предостережение о недопустимости нарушения требований санитарного законодательства. Но никаких выводов из этого руководство предприятия не сделало. Более того, выяснилось, что «Шевретом» до сих пор не поданы документы на установление санитарно-защитной зоны, нет и проекта по модернизации производства. Возникли сомнения у участников инспекционной поездки и относительно условий труда работников предприятия, коих здесь 80 человек.

– Все те нарекания, которые были озвучены жителями в устных и письменных обращениях, к сожалению, подтвердились, – сказала по итогам поездки Ирина Соловьева. – Руководство производственного объединения продемонстрировало непонимание важности соблюдения природоохранного законодательства. А ведь утвержденная главой государства Стратегия экологической безопасности Российской Федерации направлена на то, чтобы все предприятия - малые, средние, крупные - максимально переходили на «зеленую экономику». Эти же задачи перед промышленностью региона ставит и губернатор Волгоградской области.





Председатель Экологического совета при Волгоградской областной думе, глава парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию Ирина Соловьева поблагодарила жителей поселка Купоросный за активную гражданскую позицию, заверив, что на ближайшем заседании регпарламента ситуацию обсудят депутаты.

– Жители поселка пишут официальные обращения в различные структуры, чтобы добиться изменения ситуации. В ближайшее время на площадке областной думы мы проведем заседание, где будем ставить вопрос о том, чтобы предприятие в кратчайшие сроки приступило к наведению порядка, пошло по пути исполнения требований законодательства, а также соблюдения конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, – подчеркнула Ирина Соловьева.

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