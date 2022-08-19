Свалкам бой: в Волгограде ликвидируют три крупных мусорных полигона

В Волгограде под руководством регионального координатора партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» Ирины Соловьевой начала работу мониторинговая группа. Как сообщает ИА «Высота 102», специалистам предстоит проконтролировать все этапы ликвидации трех несанкционированных свалок в городской черте общей площадью 70 гектаров.

— Вместе с активистами проекта «Единой России» «Чистая страна» и Экосовета при Волгоградской облдуме мы посетили три крупных свалки в Волгограде, — отметила координатор партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» Ирина Соловьева. — По всем объектам, расположенным в Тракторозаводском, Ворошиловском и Красноармейском районах, определен подрядчик, и сейчас разрабатывается проектная документация.





Как подчеркнула координатор проекта, Президент России поручил федеральным и региональным властям в ближайшие годы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и ликвидировать несанкционированные свалки. Губернатор Волгоградской области также определяет вопросы экологии, как приоритетные. Под его руководством в регионе с 2014 года реализуются масштабные природоохранные мероприятия.





— Задачу избавиться от захламленных мусором территорий перед «Единой Россией» поставили и жители страны. Данное направление вошло в Народную программу партии, и общими усилиями мы решаем эту проблему, — заявила Ирина Соловьева.

Все три свалки образовались в 50-60 годах прошлого века без проекта и устройства противофильтрационных оснований, системы сбора и очистки дренажных вод.





Самый крупный из полигонов площадью около 24 гектаров, расположенный в Тракторозаводском районе, официально закрыли еще в 2002 году.





— В восточной части этой свалки имеются нефтешламовые отстойники, большое количество грунта загрязнено нефтепродуктами. Пробы грунта показали наличие бензопирена (канцерогенное вещество, — Прим. ред.) в концентрациях от умеренного до опасного уровней, — рассказал и. о. начальника отдела организации работы в сфере обращения с отходами комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Григорий Борисов. — Но в основном на полигоне захоронены отходы IV-V классов, характеризуемые как малоопасные и практически неопасные отходы — полиэтиленовая пленка, строительный мусор, отходы жизнедеятельности человека.





На полигоне в Тракторозаводском районе при реализации первого этапа уже проведены полевые работы. Специалисты пробурили 59 скважин, отобрано 227 проб отходов (из них 58 экологических). Максимальная глубина залегания отходов здесь составляет 19 метров. В настоящее время проводятся работы по разработке проектной документации, а также расчет сметной стоимости работ по объекту.





— Облкомприроды в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» заключил госконтракт с компанией ООО «ЭКОНКО» на ликвидацию трех свалок города Волгограда общей площадью около 70 гектаров, — отметила заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Ирина Панина. — Контрактом предусмотрена реализация трех этапов, а именно — проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации и прохождение государственных экологических экспертиз. Работы по ликвидации этих свалок, а также рекультивации земельных участков запланировано провести до конца 2024 года.





Следующим объектом, который проверила мониторинговая группа, стала свалка в Ворошиловском районе официально прекратившая прием отходов еще в 1992 году. Несмотря на это, работы по рекультивации на площади в 22 гектара здесь не проводились.

Похожая ситуация сложилась и на полигоне в Красноармейском районе, который официально не работает больше 15 лет. При этом участники мониторинговой группы отметили, что, несмотря на запрет складирования отходов на вышеуказанных свалках, недобросовестные жители города периодически продолжают несанкционированно завозить на полигоны мусор, как бытовой, так и крупногабаритный строительный.





В ходе выездного совещания также подняли вопрос борьбы с нарушениями в сфере природоохранного законодательства.





— Свалки будут ликвидированы. Это хорошо. Но, что делать, если сюда опять будут приезжать машины и незаконно сваливать мусор? — задается вопросом председатель Волгоградского отделения Российского экологического общества Руслан Зейналов. — В этом году вступили в силу поправки в КоАП РФ, предусматривающие конфискацию транспортного средства при установленном повторном факте несанкционированного сброса отходов. Сейчас в разработке находится законопроект, согласно которому нарушения природоохранного законодательства будут выявляться средствами автоматической фото- и видеофиксации.





В соответствии с заключенными госконтрактами, разработка проектной документации с прохождением всех необходимых экспертиз, включая государственную экологическую экспертизу и проверку сметной стоимости должна завершиться до 9 декабря 2022 года.

— Партийный и общественный контроль за этими мероприятиями уже ведется, но он будет усилен. В рамках партпроекта «Чистая страна» мы создали мониторинговую группу, в которую вошли представители исполнительной власти, депутаты, активисты различных движений и экологи, — подчеркнула заместитель секретаря политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» Ирина Соловьева. — Деятельность нашей мониторинговой группы, которую я как региональный координатор партпроекта возглавила, будет максимально открытой и прозрачной для общественности. Будем приглашать местных жителей на наши выездные мероприятия и вместе следить за качеством проводимых работ на всех его этапах.





По итогам объезда несанкционированных мусорных полигонов на площадке реготделения «Единой России» состоялось первое заседание мониторинговой группы, на котором была утверждена дорожная карта и план дальнейших мероприятий до конца 2022 года.

— Во взаимодействии с облкомприроды мы будем осуществлять еженедельный мониторинг подготовки проектно-сметной документации, которая уже в декабре в соответствии с установленными сроками должна пройти госэкспертизы. В следующем году подрядная организация уже должна приступить к ликвидации свалок, — отметила Ирина Соловьева. — По нашей рекомендации администрация Волгограда организует в районах города площадки для обсуждения проекта с жителями города и вовлечения их в общественный контроль за его реализацией. Кроме того, мы рекомендовали органу местного самоуправления принять меры по недопущению образования новых отходов на этих трех свалках.





Как уточнила координатор проекта, к работе мониторинговой группы решено привлечь волгоградских студентов, представителей общественных и профсоюзных объединений.

— Мы знаем, что в Волгограде есть большое количество граждан, неравнодушных к теме защиты окружающей среды, любящих свой город и желающих сделать его лучше. Это отличная возможность для активных волгоградцев проявить свою гражданскую позицию и поучаствовать в реализации важнейшего экологического проекта, — уверена Ирина Соловьева.





Напомним, что в рамках реализации национального проекта «Экология» до конца 2024 года в России запланирована ликвидация 191 несанкционированной свалки в границах городов и ликвидация 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Народной программой партии «Единая Россия» предусмотрено осуществление партийного контроля за этим процессом.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»