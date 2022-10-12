Экология 12.10.2022 15:37
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12.10.2022 15:37
В Волгоградской области выпустили в Цимлянское водохранилище 4,5 миллиона мальков белого амура и сазана.
Как сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, молодь рыбы запустили в водоем пять предприятий с целью компенсации ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в результате хозяйственной деятельности.
Контроль за выпускам мальков осуществляли сотрудники Цимлянского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов. Всего было выпущено 3 7 07 609 штук белого амура. Вес одного экземпляра составил не менее 25 граммов. А также 856 128 штук сазана средним весом 10 граммов.
Фото: Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства
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