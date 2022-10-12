Экология

Волгоградские предприятия выпустили 4,5 миллиона мальков в водохранилище

Экология 12.10.2022 15:37
0
12.10.2022 15:37



В Волгоградской области выпустили в Цимлянское водохранилище 4,5 миллиона мальков белого амура и сазана.
Как сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, молодь рыбы запустили в водоем пять предприятий с целью компенсации ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в результате хозяйственной деятельности.
Контроль за выпускам мальков осуществляли сотрудники Цимлянского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов. Всего было выпущено 3 7 07 609 штук белого амура. Вес одного экземпляра составил не менее 25 граммов. А также 856 128 штук сазана средним весом 10 граммов. 
Фото: Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
12.10.2022 17:58
Экология 12.10.2022 17:58
Комментарии

0
Далее
Экология
11.10.2022 13:18
Экология 11.10.2022 13:18
Комментарии

0
Далее
Экология
11.10.2022 07:40
Экология 11.10.2022 07:40
Комментарии

0
Далее
Экология
10.10.2022 21:29
Экология 10.10.2022 21:29
Комментарии

0
Далее
Экология
10.10.2022 12:36
Экология 10.10.2022 12:36
Комментарии

0
Далее
Экология
07.10.2022 15:48
Экология 07.10.2022 15:48
Комментарии

0
Далее
Экология
06.10.2022 17:26
Экология 06.10.2022 17:26
Комментарии

0
Далее
Экология
05.10.2022 10:46
Экология 05.10.2022 10:46
Комментарии

0
Далее
Экология
05.10.2022 10:45
Экология 05.10.2022 10:45
Комментарии

0
Далее
Экология
03.10.2022 21:23
Экология 03.10.2022 21:23
Комментарии

0
Далее
Экология
03.10.2022 19:14
Экология 03.10.2022 19:14
Комментарии

0
Далее
Экология
27.09.2022 09:07
Экология 27.09.2022 09:07
Комментарии 0

0
Далее
Экология
24.09.2022 10:14
Экология 24.09.2022 10:14
Комментарии

0
Далее
Экология
24.09.2022 10:04
Экология 24.09.2022 10:04
Комментарии 0

0
Далее
Экология
22.09.2022 18:22
Экология 22.09.2022 18:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:01
Выдававшего себя за сотрудника ФСБ самозванца осудили под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:58
«Разруха и антисанитария»: в Волгограде придали «ускорение» травящему жителей заводуСмотреть фотографии
17:45
«Говорили - это взятка»: задержанный в Волгограде курьер рассказал, как работал на мошенниковСмотреть фотографииCмотреть видео
17:39
Нет времени болеть: маркетологи и официанты чаще других не позволяют себе брать больничныйСмотреть фотографии
17:18
В Волгограде отчитались о поступлении и расходовании средств фонда поддержки СВОСмотреть фотографии
16:59
«В лесу стоял автомобиль»: под Волгоградом нашли тело пропавшего 2 октября мужчиныСмотреть фотографии
16:18
Волгоградцу грозит 7 лет за истязание беременной подругиСмотреть фотографии
15:45
Все в дом: впервые пять кинотеатров, интернет и мобильная связь в одном пакете от «Ростелекома»Смотреть фотографии
15:40
В Волжском и Камышине стартует отопительный сезонСмотреть фотографии
15:37
Волгоградские предприятия выпустили 4,5 миллиона мальков в водохранилищеСмотреть фотографии
14:44
Волгоградцы не спешат отказываться от гаджетов на природеСмотреть фотографии
14:39
Пять уборщиц полгода бесплатно работали на 21-летнего бизнесмена под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:25
В РФС признали правильным судейство волгоградского «Ротора» и «Шинника»Смотреть фотографии
14:11
Заблокировал и набросился: в Волгограде на видео попала драка из-за обгонаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:41
В Волгограде исправили ошибку в плакате с изображением погибшего добровольцаСмотреть фотографии
13:31
Бочаров призвал руководство предприятий поддержать мобилизованныхСмотреть фотографии
13:09
Суд приступил к рассмотрению иска мобилизованного волгоградца к военкоматуСмотреть фотографии
12:25
Жителю Волгоградской области грозит арест за безрассудную любовьСмотреть фотографии
12:08
«Россети Юг» содействуют обеспечению питьевой водой населения Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:00
Спикер Волгоградской облдумы Блошкин осудил радость и богатство депутатов во время СВОСмотреть фотографии
11:54
Опубликованы постановления губернатора Волгоградской области о выплатах и помощи мобилизованнымСмотреть фотографии
11:22
Депутаты одобрили выплаты мобилизованным волгоградцам в сумме 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:05
Под Волгоградом автобус «Москва-Астрахань» протаранил иномаркуСмотреть фотографии
10:38
"Бесплатные обеды и именные стипендии": депутаты Волгоградской облдумы озвучили меры по социальной поддержке семей мобилизованныхСмотреть фотографии
10:21
Волгоградская облдума проводит срочное заседание по выплатам мобилизованнымСмотреть фотографии
10:16
ФСБ: назван организатор теракта на Крымском мостуСмотреть фотографии
10:09
«Он спикировал на красном парашюте»: стали известны подробности падения беспилотника под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:08
Школьники Котельниково напишут сочинения на федеральный конкурс «Горячий снег»Смотреть фотографии
09:24
Расчеты ПВО поразили условные цели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:22
Гнал со скоростью 135 км/ч: под Волгоградом в суд ушло дело о гибели семьи в ДТПСмотреть фотографии
 