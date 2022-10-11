Возят машинами: на острове в Волгограде растут горы мусора

В Кировском районе Волгограда на острове Сарпинском растут горы мусора. Как сообщили обратившиеся в редакцию ИА «Высота 102» очевидцы, стихийная свалка образовалась за хутором Кожзавод.
— Там бывший коровник, кучи разбросаны по всей территории, — рассказали информагентству возмущенные читатели. — Судя по всему, мусор сюда везут на автомобилях.
Волгоградцы рассказали, что на свалке можно увидеть горы пластика, разбитую мебель, мусорные пакеты с бытовым мусором, отслужившие свое рамы.
Ранее информагентство сообщало о дачниках СНТ «Конструктор» на острове Сарпинский, которых обязали складировать мусор для последующего вывоза на другом берегу Волги в 10,5 километрах от дач.
Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках».
Фото: Оксана Абрамова
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