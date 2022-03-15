Дачников на острове в Волгограде отправили выкидывать мусор на материк

– Мало того, что после обещанного перерасчета за СНТ так и остался долг в 9 тысяч рублей, что «Ситиматик-Волгоград» отразил в присланном акте сверки, так еще и выдумали несусветную глупость по поводу новой контейнерной площадки, – пояснила Кобец. – Приложением к новому дополнительному соглашению место накопления ТКО определено на улице Караванной в Красноармейском районе. Когда я прочитала это, сперва подумала: должно быть, какая-то ошибка. Приехала разбираться в офис, и девушки на ресепшене с милой улыбкой заверили меня, что всё так и должно быть, а если я с чем-то не согласна, то могу обратиться в администрацию Кировского района. Как, по их версии, наши дачники должны вывозить мусор на Караванную, бог знает на какую именно площадку?! Едва ли не каждый месяц сюрпризы от «Ситиматика»! Просто уже нет сил справляться с этим безумием, – негодует председатель.