Дачников на острове в Волгограде отправили выкидывать мусор на материк

Дачников СНТ «Конструктор» на острове Сарпинский в Волгограде обязали складировать мусор для последующего вывоза на другом берегу Волги в 10,5 километрах от дач. Новое место региональный оператор по обращению с ТКО указал в дополнительном соглашении от 10 февраля 2022 года, которое в СНТ прислали на подпись по почте, рассказала ИА «Высота 102» председатель товарищества Оксана Кобец.
– Мало того, что после обещанного перерасчета за СНТ так и остался долг в 9 тысяч рублей, что «Ситиматик-Волгоград» отразил в присланном акте сверки, так еще и выдумали несусветную глупость по поводу новой контейнерной площадки, – пояснила Кобец. – Приложением к новому дополнительному соглашению место накопления ТКО определено на улице Караванной в Красноармейском районе. Когда я прочитала это, сперва подумала: должно быть, какая-то ошибка. Приехала разбираться в офис, и девушки на ресепшене с милой улыбкой заверили меня, что всё так и должно быть, а если я с чем-то не согласна, то могу обратиться в администрацию Кировского района. Как, по их версии, наши дачники должны вывозить мусор на Караванную, бог знает на какую именно площадку?! Едва ли не каждый месяц сюрпризы от «Ситиматика»! Просто уже нет сил справляться с этим безумием, – негодует председатель.
Напомним, ранее информагентство сообщало о долге в 16 тысяч рублей, который скопился у СНТ за вывоз мусора, которого не было. С ноября 2021 года «Ситиматик-Волгоград» забрал контейнеры с острова – ТКО никто не собирал и не утилизировал, однако товарищество получало платежки на протяжении трех месяцев. Тогда генеральный директор компании-регоператора пообещал провести проверку по факту начислений «Конструктору» и отправить корректировочные документы.
ИА «Высота 102» направило редакционный запрос в ООО «Ситиматик-Волгоград» с просьбой прокомментировать выделение контейнерной площадки островному СНТ на материковой части Волгограда и разъяснить порядок доставки отходов из СНТ на расстояние 10,5 километров.