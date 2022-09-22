Чиновники уже год борются отписками с горой мусора в частном секторе Волгограда

Экология 22.09.2022 18:22
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22.09.2022 18:22
Отписками, а не делом борются чиновники с мусорной проблемой в частном секторе Краснооктябрьского района Волгограда. Как сообщил ИА «Высота 102» житель одного из домов Андрей Братченко, уже год он ведет переписку с различными органами власти, но от этого мусорная гора на ул. 1-ой Конной Армии меньше не становится.
В подтверждение своих слов волгоградец прислал в редакцию в общей сложности 29 писем и ответов на них из городской думы, администрации Волгограда, прокуратуры и администрации Краснооктябрьского района, региональных управлений Роспотребнадзора и МЧС России. Чиновники проблему признают, свалку видят, о чем сообщают в ответах, однако действий никаких не предпринимают.
Проблема возле дома №16 на ул. 1-ой Конной Армии появилась в сентябре 2021 года. «Просто перестали вывозить мусор», – рассказывал тогда редакции Андрей Братченко. После статьи на ИА «Высота 102» стихийную свалку районные власти немного зачистили, но не до конца. Оставили один пластиковый контейнер и на этом работу закончили. Вскоре здесь снова выросла мусорная гора из сухих веток, бытового и строительного мусора.
В пожароопасный период эта стихийная свалка была словно бочка с порохом у деревянных строений, но убирать ее все равно не спешили.
По словам Братченко, пластиковый контейнер для сбора мусора стоит в 8 метрах от детского реабилитационного центра и 5 метрах от окон жилого дома, что противоречит СанПиН. По закону площадки для сбора мусора должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха на расстоянии не менее 20 метров.
– Прошу зачистить территорию от мусора и установить площадку для сбора твердых бытовых отходов и мусора в соответствии с требованием СанПиН, – пишет в своих обращениях волгоградец.
ГУ МЧС России по Волгоградской области в своем последнем ответе от 20 сентября 2022 года указало, что объявило администрации Краснооктябрьского района Волгограда предостережение, а также предложило убрать свалку до 30 сентября текущего года. До конца этого срока осталось 8 дней.
Ранее в районной администрации отвечали, что из-за большого количества работ по зачистке территорий свалку уберут до конца 2022 года в порядке очередности.
Что касается переноса контейнерной площадки и ее оборудования по всем требованиям СанПиН, районные власти поясняли, что в текущем году это невозможно из-за отсутствия финансирования. Чиновники обещали рассмотреть этот вопрос только в 2023 году.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
Материал опубликован в рамках проекта «Сохраним экологию – обеспечим будущее»
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