Здравоохранение

«И тебя вылечат»: волгоградцам предложили бесплатную помощь в преодолении стресса

Здравоохранение 11.10.2022 08:41
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11.10.2022 08:41



Волгоградские медики и психологи готовы оказать помощь жителям региона с посттравматическим стрессовым расстройством. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, данное расстройство наблюдается у людей различного возраста, но чаще у молодых. Оно  может отмечаться также и у детей. 

Согласно данным международных исследований до 61% людей в разные периоды своей жизни сталкиваются с травматическими событиями, однако это расстройство развивается только у некоторых из них: доля заболевших варьирует от 13% до 50 % и это зависит от индивидуальной уязвимости и характера травматического воздействия.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) обычно развивается и после ситуаций, представляющих непосредственную угрозу для жизни людей, и после трагических событий индивидуального масштаба. Главными признаками ПТСР являются постоянное мысленное воспроизведение и повторное переживание травмирующего события; отстраненность, эмоциональное оцепенение, склонность к избеганию событий, людей и тем разговоров, способных напомнить о травмирующем событии; повышенная возбудимость, тревожность, раздражительность и физический дискомфорт.

Главный внештатный психиатр комитета здравоохранения Волгоградской области Инна Игоревна Замятина рассказала, куда обращаться, чтобы получить профессиональную помощь бесплатно. 

- Часто пациенты не обращаются за помощью, предпочитая медицине друзей, общение на форумах или народных целителей. Тем не менее, при ПТСР человеку необходима квалифицированная медицинская помощь.
В нашем регионе пациентам с ПТСР получить медпомощь можно бесплатно. На сайте ГБУЗ «ВОКПБ № 2» размещены телефоны «Горячей линии» и «Телефона доверия», они работают круглосуточно. Если Вы не уверены, что нужно ли идти к врачу - позвоните сначала туда. Квалифицированные специалисты найдут индивидуальный подход к каждому позвонившему, помогут разобраться в сложившейся ситуации, оценить необходимость получения медицинской помощи и подскажут, куда лучше обратиться, - пояснила Инна Замятина.

На сайте также размещена информация с адресами и телефонами структурных подразделений Волгоградской психиатрической больницы, куда жители Волгограда и Волгоградской области могут обратиться за медицинской помощью. Необходимую помощь бесплатно окажут подготовленные и имеющие опыт работы с такими состояниями медицинские психологи, врачи-психотерапевты и врачи-психиатры. При своевременном обращении за квалифицированной медицинской помощью, ПТСР во многих случаях излечимо. Важно не оттягивать обращение к специалистам и помнить, что чем дольше человек будет оставаться без квалифицированной поддержки специалистов, тем сложней будет справиться с недугом.

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