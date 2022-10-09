Спорт

"Ничья как победа": волгоградский «Ротор» удержал опасное равновесие в матче с лидером второй лиги

Спорт 09.10.2022 18:38
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09.10.2022 18:38



«Ротор» сыграл по нулям с командой «Чайка» из поселка Песчанокопский в очередном туре второй лиги на «Волгоград Арене», который оказался богатым на драматические моменты. На стадион пришли 12394 человека - это больше, чем было на игре с "Шинником". На этот раз оказался  занят и верхний ярус арены.

"Чайку" поддерживали несколько десятков болельщиков, которые скандировали название своей команды. Им отвечали более мощно волгоградские фанаты. Однако ситуация на поле складывалась так, что сине-голубые вполне могли потерпеть поражение.

Как сообщает ИА «Высота 102», уже буквально в первые минуты встречи  футболист «Чайки», ударивший  с середины поля по пустым воротам, которые неосмотрительно покинул Никита Кокорев, мог открыть счет. Однако голкипер «Ротора», хотя и с трудом, но достал игровой снаряд с линии ворот. Это был первый неприятный момент для волгоградского клуба.

После этого игра выровнялась и в основном проходила в центре поля – соперники пытались перехватить друг у друга инициативу, однако все это оборачивалось стычками и фолами.

У «Ротора» первая возможность забить гол появилась на 22-ой минуте. Максим Мартусевич исполнил стандарт с края поля, а головой пробил Сергей Обивалин. Но мяч пролетел выше ворот. Сразу после этого ситуация едва не изменилась в пользу «Чайки». Из-за неразберихи, возникшей в штрафной на половине волгоградского клуба,  Сергей Зуйков неудачно выбил мяч и он едва не влетел в ворота сине-голубых. Но и тут на помощь пришел Никита Кокарев и отразил неприятный рикошет от своего игрока.

Но в конце тайма «Ротор» остался в меньшинстве. На 36-й минуте Никита Кармаев, который находился на чужой половине поля, прыгнул в ноги игроку «Чайки» и заработал красную карточку. После удаления волгоградского футболиста «Чайка» воспряла духом и всячески пыталась извлечь выгоду из своего численного преимущества. 

Все оставшиеся 10 минут до конца перерыва соперники давили на волгоградскую команду, больше владели мячом и пытались организовывать атаки. Однако так и не смогли воспользоваться  этой ситуацией в свою пользу.

Второй тайм воодушевленная численным превосходством «Чайка»  продолжила играть первым номером. Соперник усилил давление, создавая атаки.  На первых минутах второго тайма футболист «Чайки» пробил из-за пределов штрафной, мяч улетел в угол, но Кокарев отразил и перевел его на угловой.

Однако дальше положение «Ротора» серьезно ухудшилось. Игрок «Ротора» Максим Мартусевич умудрился за одну минуту получить две желтые карточки и покинул поле. Волгоградские футболисты остались вдевятером. Тут же соперник воспользовался и этим шансом, пробив со штрафного. Удача была не на стороне «Чайки» и мяч, пролетев выше ворот, упал на сетку. 

Но в дальнейшем «Ротору» пришлось несладко. У волгоградских футболистов, которые остались в меньшинстве, не было сил бежать вперед и главная задача была понятна всем болельщикам – удержать ничью. Главный тренер Алексей Стукалов пытался помочь игрокам, сделав несколько свежих замен. На высоте был и голкипер «Ротора» Никита Кокарев, выручавший команду в самых опасных моментах.

Все, что далее происходило на поле, можно было коротко описать так – «Чайка» била, била и не забила, а «Ротор» успешно оборонялся. Алексей Стукалов не только поддерживал своих игроков, но и пытался активизировать болельщиков, призывая их более активно реагировать на происходящее.

Концовка второго тайма была не менее эмоциональной. В какой-то момент на поле оказалось два мяча после того, как один выкатился за пределы поля. Со скамейки «Чайки» послышались обвинения в сознательном затягивании игры. Сторона «Ротора», в свою очередь, не смолчала. Даже после окончания игры футболисты обеих команд бурно выясняли отношения прямо на поле.

Зато болельщики «Ротора» радовались ничьей, как победе, и освистывали игроков «Чайки», когда они уходили с поля. Волгоградские фанаты понимали, что сине-голубые в сложившейся ситуации сделали все возможное и справились с задачей, в буквальном смысле слова отстояв ничью с лидером второй лиги.

Таким образом, в настоящее время «Ротор» занимает третье место, заработав 24 очка. У «Чайки», которой не удалось одолеть волгоградский клуб, – 27 очков. Сельский клуб из Ростовской области в настоящее время возглавляет турнирную таблицу.

Иван Тюгаев

Фото Единого фан-портала болельщиков "Ротора" VK

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