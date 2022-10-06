В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде сегодня, 6 октября, прошло торжественное награждение 45-летнего подполковника запаса, ушедшего на Украину сначала добровольцем, а потом заключившего контракт. На сегодняшний день офицер, получивший две госнаграды, продолжает участие в специальной военной операции.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени герою вручил военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов. Согласно указу президента РФ, госнаграда вручается волгоградцу за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

— Сегодня в очередной раз особенный для нас день. Он радостный, потому что у нас награждение защитника, настоящего человека, прекрасного семьянина, который с честью исполняет свой воинский долг, — обратился к присутствующим Летунов. — По понятным причинам мы не можем озвучивать его личные данные, потому что он продолжает выполняться свои непосредственные обязанности. Но находясь там, защищая наших людей, детей, он сделал достойный вклад, который оценил государственной наградой президент России.

Военком области особо подчеркнул, что для Волгоградской области подвиг этого человека — самый яркий пример.

— Я хочу пожелать ему продолжать в том же духе, чтобы он всегда был для нас примером. Конечно, тяжеловато, когда нельзя говорить об офицере, человеке, ведь много хорошего хочется сказать. Но, тем не менее, придет время, и мы все вспомним, озвучим, как это было, — отметил Андрей Летунов. — Человек сначала был добровольцем, защищал, выполнял свои обязанности, воинский долг и в итоге принял решение продолжить военную службу.





Сам подполковник был довольно смущен обрушившимся на него в одночасье вниманием и коротко ответил: «Служу Отечеству!».

Офицеру вручили еще одну награду — медаль «За боевые заслуги» по указу главы ЛНР. Подполковник награжден за мужество и героизм, смелые и решительные действия, проявленные при освобождении и защите населенных пунктов Луганской и Донецкой Народных Республик от вооруженной агрессии со стороны Украины.

— Мне выпала огромная честь от имени всех жителей Волгоградской области вручить высокую государственную награду подполковнику запаса, — заявил заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов. — В этом зале присутствуют родные, близкие, семья, молодежь, боевые товарищи и это очень правильно. В это непростое для всей нашей страны время наши защитники спасают страну от нацизма и фашизма, сражаются за правду. Спасибо вам огромное и низкий поклон. Спасибо всем вашим боевым товарищам, всем, кто защищает этот мир, наших детей в это непростое время.





Награжденный подполковник — кадровый офицер. В 1999 году окончил Омское высшее танковое инженерное училище. Служил на должностях заместителя командира роты по вооружению, командира роты, заместителя командира батальона по вооружению. В 2014 году вместе с семьей перебрался в Волгоградскую область.

Житель Волгоградской области буквально на пару дней вырвался из зоны проведения СВО. Награждение стало для него неожиданностью. Боевой офицер немногословен и его можно понять. С его слов, он получил госнаграды за «поддержку товарищей в бою, отвлечение огня, вовремя выполненный маневр и освобождение населенных пунктов».

— Сначала я пошел добровольцем, практически сразу после начала специальной военной операции. Работал на одном из заводов здесь в Волгограде, закрыл все свои дела и в апреле отправился на фронт, — рассказал мужчина. — В июле по ранению мне пришлось вернуться обратно домой. Подлечился и снова в бой. Появилась возможность подписать контракт, что я и сделал.

По словам подполковника, осколочное ранение он получил при выполнении боевой задачи в составе группы.

— Мы выполняли боевую задачу, освобождали определенную территорию. Когда уже возвращались назад, наш командно-наблюдательный пункт заметили и накрыли огнем из американской системы М-777, — вспоминает военнослужащий.





Мужчина говорит, что семья его полностью поддерживает.

— Близкие в моих решениях меня поддерживают. Все понимают. У меня старший сын сейчас находится в зоне СВО. Ему всего 20 лет, тоже подписал контракт, — рассказывает офицер.

На вопрос журналиста о том, что сейчас действительно происходит на фронте, когда вокруг столько негативной и подчас фейковой информации о ходе СВО, подполковник отвечает просто: «Все хорошо».

— Поймите меня правильно, надо думать своей головой, никого не слушать, тем более каких-то непонятных блогеров и так далее. Пускай люди сами делают какие-то свои выводы и никому их не навязывают. А мобилизованным могу пожелать только успехов. Могу сказать одно — вся их жизнь зависит от них самих. От того, как глубоко они окопаются, как будут носить бронезащиту. Все от них зависит.

Фото: Антон Ольховатский ИА «Высота 102»

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