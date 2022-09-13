«Решил, что нужно быть там»: вернувшегося из Украины подполковника запаса наградили в Волгограде

В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» сегодня, 13 сентября, прошло торжественное награждение 50-летнего подполковника запаса, ушедшего на Украину добровольцем, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Александр Фридрих отправился в зону проведения специальной военной операции рядовым, не рассчитывая ни на какие награды.

Подробности — в материале ИА «Высота 102».





Александр Фридрих всю сознательную жизнь посвятил армии. Будущий офицер родился в городе Фрунзе (Бишкек) в Киргизии. Старшие классы школы окончил в Калаче-на-Дону. Затем поступил в Томское высшее военное командное училище связи. По распределению попал в Забайкалье. В 2009 году подполковник Фридрих оставил службу и переехал в Волгоград.

По словам добровольца, он принял твердое решение снова встать в строй после начала специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

— Я отчетливо помню свои чувства, когда узнал о проведении спецоперации. Ее давно надо было начинать, — коротко отвечает на вопрос журналистов подполковник запаса. — Я твердо для себя решил, что мне нужно быть там. У меня есть воинская специальность — инженер связи, подумал, что это может пригодиться. Супруга сначала отнеслась настороженно к моему решению, но потом полностью его приняла.





Высокую награду добровольцу, отправившемуся защищать мирных жителей Донбасса, вручил военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов.





— Сегодня в этом зале мы награждаем офицера российской армии, который добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции, выполнил свою задачу и с честью вернулся, — отметил в своем слове военком. — Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени подполковник запаса Александр Валерьевич Фридрих.

Со слов волгоградца, он попал в зону СВО в начале апреля. По истечении трехмесячного контракта в июле вернулся домой.

— Служил в одном из добровольческих батальонов. Обеспечивал связь между позициями на передовой, держали оборону, — немногословно отвечает подполковник.

Заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов в свою очередь поблагодарил подполковника, за проявленные мужество и героизм.





— Сегодня в этом зале, в героическом зале нашего музея-панорамы «Сталинградская битва» мы вручили высокую государственную награду подполковнику запаса, — отметил представитель администрации области. — Вручили за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Александр Валерьевич, мне выпала огромная честь от имени всех жителей Волгоградской области сказать вам огромное спасибо за вашу любовь к Родине, за Россию, за Донбасс. Низкий вам поклон, спасибо большое.





Сам Александр Фридрих признался, что никогда не думал ни о каких наградах, а просто делал свою работу. Сейчас подполковник дома, но, по его словам, он хочет вернуться обратно — на передовую.

Ранее в Волгограде наградили еще двоих добровольцев, отправившихся в зону проведения специальной военной операции. Алексею Тарасову и Игорю Косогову вручили орден Мужества и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени» соответственно.

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»