Геннадий Зюганов после ратификации договоров о присоединении новых регионов к РФ, высказался по поводу первоочередных мер, которые стоят перед страной сегодня, и в очередной раз заговорил о необходимости переименования Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», лидер КПРФ заявил, что на месте президента давно бы издал соответствующий документ.

— Я бы на месте Путина давно бы издал Указ вернуть Волгограду подлинное имя Сталинград, которое знают во всем мире и олицетворяют с нашей победой, — заявил главный коммунист России. — И прихлопнул бы «Ельцин Центр», и создал бы там базу патриотической подготовки. И готовили бы там достойных ребят.

Ранее обком КПРФ выступил в Волгограде за переименование города на Волге в Сталинград. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в свою очередь заявил, что «ко всем переименованиям населенных пунктов и улиц нужно подходить очень и очень аккуратно».

Фото: ГД РФ

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