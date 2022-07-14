«Поправочка вышла»: депутаты Волгоградской облдумы разрешили жителям менять названия городов и районов

Депутаты Волгоградской областной думы на сегодняшнем заседании регпарламента в первом и втором чтениях приняли поправки к закону об административно-территориальном устройстве Волгоградском области. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты приняли во внимание поправку губернатора Волгоградской области, который предложил решать вопрос о переименовании территорий на основании мнения граждан путем проведения местных референдумов.

глава региона Андрей Бочаров во время инспекции реконструкции улицы Титова в Волгограде заявил о том, что

решения о переименовании территорий должны приниматься только на основании референдума.

Ранее народные избранники решили, что такими полномочиями должны обладать органы представительной власти – городские, районные и сельские думы. Однако 13 июля