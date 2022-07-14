Общество

«Поправочка вышла»: депутаты Волгоградской облдумы разрешили жителям менять названия городов и районов

Общество 14.07.2022 13:47
0
14.07.2022 13:47



Депутаты Волгоградской областной думы на сегодняшнем заседании регпарламента в первом и втором чтениях приняли поправки к закону об административно-территориальном устройстве Волгоградском области. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты приняли во внимание поправку губернатора Волгоградской области, который предложил решать вопрос о переименовании территорий на основании мнения граждан путем проведения местных референдумов. 

Ранее народные избранники решили, что такими полномочиями должны обладать органы представительной власти – городские, районные и сельские думы. Однако 13 июля глава региона Андрей Бочаров во время инспекции реконструкции улицы Титова в Волгограде заявил о том, что 
решения о переименовании территорий должны приниматься только на основании референдума. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
14.07.2022 15:52
Общество 14.07.2022 15:52
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2022 15:39
Общество 14.07.2022 15:39
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2022 15:08
Общество 14.07.2022 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2022 13:46
Общество 14.07.2022 13:46
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2022 12:46
Общество 14.07.2022 12:46
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2022 12:39
Общество 14.07.2022 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2022 12:36
Общество 14.07.2022 12:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.07.2022 12:20
Общество 14.07.2022 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2022 12:07
Общество 14.07.2022 12:07
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2022 11:50
Общество 14.07.2022 11:50
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2022 11:41
Общество 14.07.2022 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2022 11:11
Общество 14.07.2022 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2022 10:26
Общество 14.07.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2022 10:01
Общество 14.07.2022 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2022 21:20
Общество 13.07.2022 21:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:52
В Волгограде дети участников спецоперации получат именные стипендииСмотреть фотографии
15:39
«Он мой. Как я его оставлю?»: семья волгоградцев просит земляков помочь в борьбе с болезнью сынаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
Банк Уралсиб снизил ставки по потребительским кредитамСмотреть фотографии
15:27
«Если главврачи не понимают, надо принимать меры»: видео прогулки Бочарова по больничному городкуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
В Волгограде допоздна продлят работу скоростного трамваяСмотреть фотографии
14:49
Двоих охотников осудили за убийство косули из окна автомобиля под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде осудят электромонтера за гибель ребенка в ваннойСмотреть фотографии
14:16
Дмитрий Медведев приедет в Волгоград 17 июля на открытие БК-31Смотреть фотографии
13:49
Стихия обрушилась на север Волгоградской области и оставила без света домаСмотреть фотографии
13:47
«Поправочка вышла»: депутаты Волгоградской облдумы разрешили жителям менять названия городов и районовСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде отменили открытие пляжа на острове СарпинскийСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде пожарные не дали разгореться огню над советом ветерановСмотреть фотографии
12:46
МЧС предупредило волгоградцев о шторме в ближайшие часыСмотреть фотографии
12:39
Новым детским омбудсменом Волгоградской области стал Евгений КовшиковСмотреть фотографии
12:36
Банк «Открытие»: больше половины жителей ЮФО уверены в стабильности личных доходов в 2022 годуСмотреть фотографии
12:20
В мэрии Волгограда подготовились к штормуСмотреть фотографии
12:07
К ордену Мужества посмертно представлены еще 10 участников СВО из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:50
Стала известна причина досрочной отставки детского омбудсмена Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде отремонтируют проезд под Комсомольским мостомСмотреть фотографии
11:20
Несколько дней пролежала в квартире: в Москве умерла известная в Волгограде поисковикСмотреть фотографии
11:18
Энергетики «Россети Юг» продолжают летнюю кампанию по детской электробезопасностиСмотреть фотографии
11:11
Имя нового детского омбудсмена волгоградские депутаты назовут 14 июляСмотреть фотографии
11:10
ФСБ в пяти регионах России задержаны пособники террористовСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
«Чтобы почувствовали ногами и другими частями»: Бочаров заставил чиновников пешком обойти весь Больничный комплексСмотреть фотографии
10:01
Главная защитница детей Волгоградской области Нина Болдырева покидает постСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области мужчина умер после прыжка в водуСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде на дачах нашли труп 39-летнего мужчиныСмотреть фотографии
09:19
Волгоградских детей и подростков приглашают в бесплатный онлайн-лагерь со звездными вожатымиСмотреть фотографии
08:32
В райцентре Волгоградской области прорвало водопроводСмотреть фотографии
08:14
В Волгограде под свалкой похоронили родникСмотреть фотографии
 