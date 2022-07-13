Бочаров о переименовании населенных пунктов: «Решать жителям»





Губернатор Волгоградской области сегодня, 13 июля, в ходе инспекции благоустройства улицы Титова высказался относительно перспектив по переименованию в регионе населенных пунктов. Как сообщает ИА «Высота 102», по мнению Андрея Бочарова, такие решения должны приниматься только с учетом мнения жителей.





– Считаю, что ко всем переименованиям населенных пунктов и улиц нужно подходить очень и очень аккуратно. Очень и очень взвешенно, – заявил глава Волгоградской области в ответ на просьбу журналистов прокомментировать законодательную инициативу, которую рассматривает Волгоградская областная дума. – Решение о переименовании должны принимать жители. Многие живут в населенных пунктах на протяжении всей жизни, рождаются, воспитывают детей и внуков. И что мы теперь будем самостоятельно принимать решения о переименовании? Выявление мнение населения должно происходить исключительно на основе референдума.

По словам Андрея Бочарова, соответствующие предложения в ближайшее время он планирует направить в Волгоградскую областную думу.

– При рассмотрении поправок будут учтены предложения, которые будут направлены в том числе с моей стороны, – заключил губернатор.