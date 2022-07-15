Обком КПРФ выступил за переименование Волгограда в Сталинград









Сегодня, 15 июля, обком КПРФ выступил с заявлением о необходимости переименования Волгограда в Сталинград. Как сообщает ИА «Высота 102», текст своего послания коммунисты опубликовали на официальном сайте обкома.

- Возвратим Волгограду имя Сталинград - вернётся и Советский Союз!, - говорится в заявлении, который обком сделал накануне исторической даты - 80-ой годовщины начала Сталинградской битвы. 17 июля 1942 года передовые части немецких войск встретили упорное сопротивление советских солдат 62-й армии на Высоте 117, на подступах к Суровикино. Волгоградские коммунисты в Суровикинском районе почтили память павших защитников Сталинграда и приняли заявление обкома по возвращению городу исторического героического имени.

Публикуем текст этого заявления:

- Наша страна переживает ответственный период в своей истории. Мы становимся свидетелями возврата духовных и нравственных ценностей, которые были временно утрачены в 90-е годы 20 века, в связи с приходом к руководству страной либерально настроенных правителей.

Сегодня мы видим возвращение к победным символам нашей Родины, которые не забыты и не утеряны во времени, а гордо звучат и торжествуют в ходе проведения специальной военной операции на Украине. В этой связи Сталинградский обком КПРФ считает необходимым поставить вопрос о возвращении нашему городу героического имени «СТАЛИНГРАД». Это имя известно во всем мире как символ победы советского народа над фашистской нечистью, как военный триумф мужества и отваги наших воинов, победы жизни над смертью. От берегов Волги, от стен непокоренного Сталинграда начался коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

17 июля 2022 года исполняется 80 лет со дня начала 200-дневного героического сражения за Сталинград. Возвращение Сталинграда на карту мира в юбилейный год – это шаг к возрождению великой России, к возрождению гордости и самостоятельности ее многонационального народа. А это важно и актуально сегодня как никогда!

Уверены, что жители нашей области и страны поддержат данное Заявление во имя торжества мира, добра и справедливости, для того, чтобы прекратить продвижение нацизма, в память и во славу героев нашей великой Родины и как пример благодарного отношения к Отечественной Истории для всего прогрессивного человечества!

Напомним, что 14 июля этого года депутаты Волгоградской облдумы в первом и втором чтениях приняли поправки к закону об административно-территориальном устройстве Волгоградском области с поправками губернатора, который предложил решать вопрос о переименовании территорий на основании мнения граждан путем проведения местных референдумов.

Предложения о возвращении городу имени Сталинград высказывались и ранее. После очередных жарких дискуссий в 2013 году региональные власти приняли решение, что Волгоград будет становиться Сталинградом шесть раз в году: 2 февраля – в день разгрома немецко-фашистской армии в Сталинградской битве, 9 мая – в День Победы, 22 июня – в День памяти и скорби, 23 августа – в день памяти жертв бомбардировки Сталинграда, 2 сентября – в день завершения Второй мировой войны, 19 ноября – в день начала разгрома фашистов под Сталинградом.

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