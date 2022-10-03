Стали известны подробности ночного тарана магазина в Волгограде

В Дзержинском районе Волгограда накануне ночью примерно в 00.40 иномарка влетела во входную группу магазина «Светлана», расположенного на первом этаже дома № 46 по улице Краснополянской. Сегодня, 3 октября, стали известны подробности инцидента.

— По предварительной информации, 24-летний водитель за рулем автомашины Kia Magentis двигался по улице Краснополянской со стороны улицы Толбухина в направлении улицы 51-й Гвардейской, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 46 водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением 34-летней женщины-водителя.





По уточненным данным полицейского ведомства, в результате аварии пострадали два человека. Водителя и 19-летнюю пассажирку Kia Magentis с травмами госпитализировали.

Представители администрации торговой точки рассказали журналистам ИА «Высота 102» свою версию ночного происшествия.

Фото: Жесть Волгограда / vk.com