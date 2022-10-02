«Вытащили девушку»: в Волгограде ночью в магазин влетела иномарка

В Дзержинском районе Волгограда сегодня ночью примерно в 00.30 произошло ДТП с участием двух легковушек Kia и Mitsubishi Lancer в микрорайоне Жилгородок. Сообщается о пострадавшей.

По словам очевидцев, автомобили столкнулись на пересечении улиц 51-й Гвардейской Дивизии и Краснополянской. От удара одна из иномарок влетела в магазин «Светлана», расположенный в жилом доме.





— Ночью все произошло. Мне позвонила охрана, мол, приезжай, тут в магазин машина влетела, — рассказали информагентству в администрации торговой точки. — На месте стояла иномарка Kia. Знаю, что из нее вытащили девушку, на вид до 30 лет, госпитализировали. С ней ехал муж и еще два человека в салоне. Вроде все трезвые были. Всех обстоятельств не знаю. Другая машина на той стороне улице осталась.





По словам наших собеседников, автомобиль протаранил входную группу. Сегодня деформированные элементы убрали и заказали новые.

— Мы сегодня уже работали. Правда с 12.00. Предварительно ущерб составил более 10 тысяч рублей, — добавили представители магазина.

ИА «Высота 102» направило запрос в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: Жесть Волгограда / vk.com