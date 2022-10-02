Зарезавшей в ночь на Рождество сожителя волгоградке дали 6 лет

Иловлинский районный суд Волгоградской области вынес приговор в отношении 32-летней жительницы хутора Песковатский. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина в пылу ссоры зарезала своего возлюбленного.

— Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство, —пояснила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Следствие и суд установили, что в ночь с 6 на 7 января 2022 года фигурантка дела находилась в одном из частных домов в хуторе Песковатском. Девушка вместе со своим 29-летним сожителем употребляла спиртное.

Внезапно между молодыми людьми вспыхнул конфликт. Сожительница недолго думая, взяла кухонный нож и ударила своего любимого в живот. Единственный удар стал смертельным. Пострадавший скончался до приезда бригады врачей.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Читайте также:

Под Волгоградом 26-летняя многодетная мать сожгла лицо любовнику