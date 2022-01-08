Происшествия

В Волгоградской области хуторянка зарезала возлюбленного во время ссоры

Происшествия 08.01.2022 14:41
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08.01.2022 14:41


По подозрению в убийстве своего сожителя задержана 32-летняя жительница хутора Песковатский Иловлинского района. Женщина пырнула возлюбленного кухонным ножом во время ссоры, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.
По данным следствия, в ночь с 6 на 7 января сожители вместе выпивали в одном из частных домов в хуторе. Во время застолья пара начала ссориться, и разозленная женщина схватила на кухне нож и ударила им мужчину в живот. От кровопотери он скончался до приезда бригады скорой помощи.
На допросе после задержания хуторянка созналась в содеянном, в отношении нее возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя Иловлинского межрайонного СО об аресте подозреваемой. Женщине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
Похожий случай в это же время произошел в Тракторозаводском районе Волгограда: горожанка напала с ножом на своего сожителя, но медики успели спасти мужчину.

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