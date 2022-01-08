



По подозрению в убийстве своего сожителя задержана 32-летняя жительница хутора Песковатский Иловлинского района. Женщина пырнула возлюбленного кухонным ножом во время ссоры, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

По данным следствия, в ночь с 6 на 7 января сожители вместе выпивали в одном из частных домов в хуторе. Во время застолья пара начала ссориться, и разозленная женщина схватила на кухне нож и ударила им мужчину в живот. От кровопотери он скончался до приезда бригады скорой помощи.

На допросе после задержания хуторянка созналась в содеянном, в отношении нее возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя Иловлинского межрайонного СО об аресте подозреваемой. Женщине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.